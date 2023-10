Comment réussir une culture Indoor ?

8 secrets pour un jardin d'intérieur réussi

1. Choisissez les bons contenants.

2. Veillez à ce que le sol soit adéquat.

3. Choisissez vos plantes en fonction de l'espace disponible.

4. Choisissez la bonne lumière.

5. Grandissez (littéralement).

6. Essayez un treillis.

7. Arrosez régulièrement.

8. Maintenir une température intérieure stable.

Les pots et les récipients que vous utilisez pour un jardin d'intérieur doivent être suffisamment grands pour que les racines des plantes aient suffisamment d'espace pour se développer. En général, les plantes vertes comme la laitue, les épinards et le chou frisé ont besoin d'une profondeur de terre d'au moins 5 pouces pour le développement de leurs racines. Les pois, les haricots, les concombres, les poivrons et les autres petites plantes buissonnantes ou grimpantes ont besoin d'une profondeur de sol d'au moins 7 pouces. Les plantes à racines telles que les betteraves, les carottes, les navets et les pommes de terre ont besoin de plus d'espace pour se développer - pour elles, choisissez un conteneur qui permet une profondeur de sol de 12 pouces.Il peut être tentant de remplir vos conteneurs avec de la terre provenant de l'extérieur, mais ne le faites pas ; vous pourriez apporter des parasites microscopiques et des maladies avec la terre et finir par endommager vos plantes. La terre ordinaire a également tendance à se compacter, ce qui rend difficile le développement des racines des plantes.Tous les fruits et légumes ne conviennent pas au jardinage d'intérieur, car certains nécessitent trop d'espace pour pousser. C'est le cas du maïs, du gombo et des tomates à croissance indéterminée, qui peuvent atteindre jusqu'à trois mètres de haut. Choisissez des variétés naines de poivrons et d'autres légumes, des tomates déterminées (en buisson), des herbes aromatiques et des fruits à faible croissance, comme les fraises et les figues.La plupart des fruits et légumes ont besoin d'au moins six heures d'ensoleillement direct par jour. Si vous n'avez pas de fenêtre ensoleillée, vous devrez compléter avec une autre source de lumière puissante, comme la lampe de culture VIPARSPECTRA Pro (disponible sur Boutique en ligne engrais Suisse ) pour garantir des plantes saines et robustes. Vous pouvez également utiliser une tente de culture réfléchissante, comme la tente de culture GIANTEX (également disponible sur Boutique en ligne engrais Suisse ) pour refléter la lumière de votre lampe de culture et maximiser ses avantages.Si vous manquez d'espace à l'intérieur, mettez le concept de jardinage vertical à votre service. Il suffit de quelques petits pots pour remplir un rebord de fenêtre, mais vous pouvez cultiver d'autres fruits et légumes si vous organisez les pots à la verticale. Cela peut être aussi simple que de placer les pots sur des boîtes ou des supports de différentes hauteurs afin d'élever les pots situés à l'arrière suffisamment haut pour que ceux situés à l'avant ne bloquent pas la lumière. Vous pouvez également utiliser un support de jardin vertical préfabriqué, comme le Lit de jardin vertical (disponible sur Boutique en ligne engrais Suisse ), pour faire pousser des plantes supplémentaires lorsque l'espace intérieur est limité.Les plantes grimpantes, comme les haricots verts et les concombres, prennent beaucoup de place dans un jardin extérieur où elles peuvent s'étendre, mais vous n'avez pas besoin d'autant d'espace pour les cultiver à l'intérieur si vous les faites pousser sur un treillis solide. Lorsque vous cultivez des fruits et légumes lourds, tels que la courge et le cantaloup, enroulez les vrilles de la plante autour du treillis au fur et à mesure qu'elles poussent. Vous devrez peut-être aussi fabriquer des "élingues" en tissu et les attacher au treillis pour soutenir les produits au fur et à mesure qu'ils se développent.Les fruits et les légumes poussent mieux lorsque le sol est humide, mais pas détrempé. Lorsque les racines sont alternativement humides et sèches, leur développement est freiné et les fleurs risquent de tomber avant que les fruits et légumes ne se développent. Vérifiez le sol tous les jours en pressant un doigt sur la partie supérieure : il doit être élastique et légèrement humide. S'il est sec, il est temps d'arroser. Vous pouvez également utiliser des pots à arrosage automatique, comme ces jardinières à arrosage automatique GARDENIX DÉCOR (disponibles sur Boutique en ligne engrais Suisse ) qui sont dotées de réservoirs que vous ne remplissez que tous les sept à dix jours. Les pots distribueront juste assez d'eau pour maintenir le sol constamment humide et vous n'aurez pas à vous soucier d'arroser trop ou pas assez.De nombreux fruits et légumes populaires cultivés en plein air pendant l'été, comme les tomates, les poivrons, les concombres et les courges, aiment les températures chaudes, de l'ordre de 75 à 80 degrés Fahrenheit pendant la journée. Si vous utilisez une fenêtre ensoleillée, celle-ci diffusera souvent une quantité suffisante de chaleur, mais si vous climatisez votre maison et que la température est inférieure à 70 degrés Fahrenheit, ajoutez un peu de chaleur à l'espace de jardinage intérieur à l'aide d'un petit chauffage d'appoint. Les plantes de saison fraîche, comme la laitue, le chou frisé et les épinards, préfèrent des températures diurnes de 65 à 70 degrés Fahrenheit, et elles dépériront et se flétriront si la température dépasse 80 degrés Fahrenheit.En savoir plus : Growshop Suisse, Matériel culture complet au meilleur tarif - Ethnic World