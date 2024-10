Convalescence après augmentation mammaire selon le Dre Teresa Rotunno

1. Les Premiers Jours Après l’Intervention

Reprise Progressive : Immédiatement après l’intervention, il est conseillé de se reposer. La patiente peut ressentir une légère sensation de tiraillement ou de pression sur la poitrine, mais cela est normal et bien contrôlé avec des antalgiques prescrits.

2. Premières Semaines : Soins et Suivi

Éviter les Activités Physiques Intenses : Les exercices sollicitant le haut du corps, les efforts de levage, et les mouvements brusques sont à éviter pour permettre une cicatrisation optimale.

3. Reprise des Activités Quotidiennes

Activités Légères : Environ deux semaines après l’intervention, la patiente peut reprendre des activités légères, comme la marche ou les tâches de la vie quotidienne, mais toujours en évitant les gestes brusques.

4. Reprise du Sport et des Activités Physiques Intenses

Sport Léger : La marche et les exercices doux pour les jambes peuvent être introduits dès la troisième semaine, mais les activités sollicitant les muscles pectoraux, comme le jogging ou la natation, doivent être évitées jusqu’à environ six à huit semaines après l’intervention.

5. Résultats Définitifs et Entretien des Implants

Stabilisation des Implants : Les implants prennent leur forme définitive et se stabilisent dans les trois à six mois suivant l’intervention, une fois le gonflement résorbé et les tissus bien cicatrisés.

La convalescence après une augmentation mammaire, sous les soins de la Dre Teresa Rotunno, se déroule dans un cadre sécurisant avec un suivi attentif et des recommandations personnalisées. Chaque étape est conçue pour offrir un rétablissement optimal, une cicatrisation discrète, et un résultat durable. Avec une approche attentive et professionnelle, le Dr Rotunno accompagne ses patientes jusqu'à la reprise complète de leurs activités, assurant ainsi un retour à la vie quotidienne en toute confiance et sérénité.