Coronavirus : l’Allemagne prépare un retour massif au télétravail

Il faut signaler ce qu’il convient d’appeler désormais, une cinquième vague de la pandémie dans l’Europe. Depuis le début de cette nouvelle saison hivernale dans plusieurs régions, il y a une augmentation inquiétante des cas de contamination. Les hôpitaux signalent de plus en plus de cas d’hospitalisation et de morts depuis le mois d’octobre.

Plusieurs autres maladies respiratoires participent à cette complication des cas enregistrés. Dans ce pays ayant plus de population dans l’Union Européenne, les autorités ont signalé dimanche environ 289 nouveaux cas.