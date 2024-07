Cryolipolyse à Genève, le Docteur Laurent Benadiba exolique tout !

Qu'est-ce que la Cryolipolyse ?

Comment fonctionne la Cryolipolyse ?

Consultation Initiale : Chez MY Beauty Clinic, chaque traitement commence par une consultation personnalisée avec le Dr Laurent Benadiba. Nous évaluons vos zones de préoccupation et discutons de vos objectifs esthétiques pour déterminer si la Cryolipolyse est la solution appropriée pour vous. Application : Pendant la procédure, un applicateur est placé sur la zone ciblée. Cet applicateur aspire doucement la peau et la graisse dans un compartiment où le froid est appliqué de manière contrôlée. Refroidissement : Les cellules graisseuses exposées au froid subissent un processus de cristallisation. Pendant ce temps, vous pouvez vous détendre, lire, travailler sur un ordinateur portable ou même faire une sieste. Élimination des cellules : Après le traitement, les cellules graisseuses cristallisées sont progressivement éliminées par les processus métaboliques naturels du corps au cours des semaines et des mois suivants.

Quels sont les avantages de la Cryolipolyse ?

Non invasive : Aucun besoin de chirurgie, d'anesthésie ou de temps de récupération prolongé.

: Aucun besoin de chirurgie, d'anesthésie ou de temps de récupération prolongé. Sécurité : La procédure est approuvée par la FDA et est considérée comme sûre et efficace.

: La procédure est approuvée par la FDA et est considérée comme sûre et efficace. Efficacité : Réduction visible et mesurable des graisses dans les zones traitées après quelques semaines.

: Réduction visible et mesurable des graisses dans les zones traitées après quelques semaines. Confort : La majorité des patients trouvent la procédure confortable et sans douleur majeure.

Zones traitables

L'abdomen

Les poignées d'amour

Les cuisses (intérieures et extérieures)

Les bras

Le dos

Le menton et la mâchoire

Résultats et récupération

Pourquoi choisir MY Beauty Clinic ?

La Cryolipolyse est une technique révolutionnaire non invasive pour la réduction des graisses localisées. Elle permet de cibler et d'éliminer les cellules graisseuses de manière sûre et efficace, sans nécessiter de chirurgie. Chez MY Beauty Clinic, dirigée par le Dr Laurent Benadiba, nous sommes fiers de proposer cette technologie avancée pour aider nos patients à atteindre leurs objectifs esthétiques.La Cryolipolyse, également connue sous le nom de CoolSculpting, est une procédure qui utilise le froid contrôlé pour détruire les cellules graisseuses sous la peau. Le procédé repose sur le principe que les cellules graisseuses sont plus sensibles au froid que les autres tissus environnants. En refroidissant les cellules graisseuses à une température spécifique, elles cristallisent et sont ensuite éliminées naturellement par le corps.La Cryolipolyse peut cibler plusieurs zones du corps, notamment :Les résultats de la Cryolipolyse commencent à apparaître après quelques semaines, avec des améliorations continues pendant plusieurs mois. Il n'y a généralement pas de temps d'arrêt, et la plupart des patients peuvent reprendre leurs activités quotidiennes immédiatement après le traitement.: Avec des années d'expérience en médecine esthétique, le Dr Benadiba est un expert reconnu dans le domaine de la Cryolipolyse. Il assure une approche personnalisée pour chaque patient, garantissant des résultats optimaux et naturels.: MY Beauty Clinic utilise les appareils de Cryolipolyse les plus avancés pour assurer des traitements sûrs, efficaces et confortables.: Nous offrons un suivi complet pour nous assurer que vous êtes satisfait de vos résultats et pour répondre à toutes vos questions post-traitement.La Cryolipolyse est une solution efficace et non invasive pour éliminer les graisses indésirables et sculpter votre corps. Si vous cherchez à en savoir plus sur cette procédure ou si vous souhaitez savoir si vous êtes un bon candidat, contactez MY Beauty Clinic pour une consultation avec le Dr Laurent Benadiba. Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs esthétiques en toute sécurité et avec des résultats durables.