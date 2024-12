Docteur Teresa Rotunno Genève

L’écoute, un élément clé du parcours de soins

Comprendre les motivations personnelles : Que ce soit un désir de renouveau, la correction d’un complexe ou une envie de retrouver une harmonie corporelle après une épreuve, la Docteur Rotunno s’attache à cerner les attentes profondes de ses patient(e)s.

Apaiser les craintes : Grâce à des explications claires et détaillées, elle répond à toutes les interrogations, rassurant ainsi ses patient(e)s et les aidant à aborder leur démarche en toute sérénité.

Construire une relation de confiance : La chirurgie esthétique est une démarche profondément personnelle. La confiance mutuelle entre le patient et le chirurgien est essentielle pour garantir une expérience positive et des résultats harmonieux.

Une expertise dans une large gamme d’interventions

1. Augmentation mammaire : Sublimer la féminité

Augmentation par prothèses : Idéale pour un gain de volume harmonieux et naturel. La Docteur Rotunno vous guide dans le choix de l’implant adapté à votre morphologie et à vos objectifs.

Lipofilling mammaire : Une méthode utilisant la propre graisse de la patiente pour un résultat discret, naturel et doux au toucher.

2. Lifting des seins : Redonner jeunesse et fermeté

3. Liposuccion : Sculpter la silhouette avec précision

Ventre et hanches.

Cuisses et genoux.

Bras et dos.

Double menton et visage.

4. Chirurgie du visage : Préserver l’expression naturelle

Lifting du visage et du cou : Corrige le relâchement cutané et redessine les contours, pour un résultat subtil et élégant.

Blépharoplastie (chirurgie des paupières) : Redonne au regard son éclat et sa jeunesse en retirant l'excès de peau ou de poches.

5. Médecine esthétique : La beauté sans bistouri

Injections d’acide hyaluronique et de botox pour combler les rides, restaurer les volumes et adoucir les expressions.

Peelings et lasers pour revitaliser la peau et en améliorer la texture.

Une approche personnalisée pour des résultats naturels

Pourquoi choisir la Docteur Rotunno ?

Un accompagnement humain : Une écoute bienveillante et une disponibilité constante, à chaque étape du parcours. Une expertise reconnue : Une maîtrise des techniques les plus avancées en chirurgie et médecine esthétique. Des résultats harmonieux : La garantie d’une transformation subtile, en accord avec l’identité de chaque patient(e). Un suivi attentif : Une prise en charge globale, du premier rendez-vous jusqu’au suivi post-opératoire, pour assurer votre sécurité et votre sérénité.

