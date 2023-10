Donner de la modernité à votre maison - Le CECB Le Locle vous aide

Donnez à votre maison un aspect moderne avec un revêtement de façade durableLes architectes ont de plus en plus recours à des revêtements de façade innovants pour donner aux bâtiments un aspect contemporain ou moderne. Ils s'appuient sur des matériaux qui allient une bonne finition à une fonctionnalité pratique, comme les persiennes de façade en fibres-ciment. Elles sont disponibles dans de nombreux styles et couleurs, de sorte que presque tous les designs sont possibles.Comment créer une façade moderne avec un bardage ?Les façades en bois ont un aspect très naturel, bien qu'elles ne vieillissent pas très bien au soleil et sous la pluie, à moins de les teindre ou de les peindre régulièrement. En revanche, avec les lames en fibres-ciment, la couleur est appliquée en usine en plusieurs couches, de sorte que la finition reste intacte jusqu'à 50 ans, avec un minimum d'entretien. Il suffit de nettoyer les lames à l'eau savonneuse pour que la façade soit comme neuve.Le renouveau de la façadeChoisissez parmi les 31 couleurs résistantes aux UV d’une gamme largement accessible à tous pour donner un caractère particulier à votre maison ou à votre projet. La palette de couleurs s'étend du blanc immaculé au noir, avec de nombreuses nuances intermédiaires. Vous pouvez opter pour des tons neutres contemporains tels que le beige et le gris, ou créer une ambiance plus naturelle avec des bruns et des bleus. Mais vous pouvez aussi opter pour des couleurs plus élégantes, comme l'olive foncée ou le rouge roux. Pour une touche d'originalité et de modernité, vous pouvez mélanger les couleurs ou jouer avec différentes nuances d'une même famille de couleurs.Mélangez et associez différents matériaux pour une façade moderneHorizontale ou verticale, à votre guise.Les murs en fibres-ciment Cedral sont extrêmement polyvalents. Ils peuvent être posés horizontalement, comme c'est le plus souvent le cas, mais peuvent également être appliqués verticalement pour donner à votre façade un aspect plus sophistiqué. Les plaques verticales en fibres-ciment renforcent la verticalité du bâtiment et donnent à votre maison un style plus dynamique et unique. Le résultat est très contemporain. C'est sans doute pour cette raison qu'il est aujourd'hui si populaire auprès des architectes.Vous pouvez également mélanger différents matériaux. Les murs finis en cèdre s'harmonisent parfaitement avec la pierre, la brique ou le bois. Vous pouvez accentuer certaines parties de votre façade traditionnelle avec un bardage en fibres-ciment pour donner à votre maison un aspect moderne. Vous pouvez créer une zone qui se démarque davantage du reste du bâtiment, comme l'entrée, par exemple. Grâce à un savant mélange de matériaux, vous pouvez donner plus de rythme et de style à votre façade. Les possibilités sont infinies.Une finition moderne et légèreLe revêtement de façade Cedral se décline en deux finitions et deux modes de pose différents. Vous pouvez opter pour l'effet bois traditionnel ou pour la modernité d'une finition lisse. Avec Cedral Lap, vous créez le style farmhouse que l'on voit souvent dans les quartiers huppés, tandis que Cedral Click assemble les planches en ligne, créant ainsi une façade moderne et contemporaine.Mais quel que soit le style choisi, les panneaux en fibres-ciment Cedral sont tous extrêmement durables, ininflammables, inaltérables et résistants à la pourriture, à la corrosion, à la moisissure et aux parasites. Et si vous voulez encore plus d'options de conception avec la même qualité, demandez à votre maçon isolation phonique comment Cedral offre des possibilités presque infinies.En savoir plus : https://endres.maison/mes-services/cecb-le-locle/