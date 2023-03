Epilation laser définitive Genève Questions et réponses

Soyons honnêtes. L'épilation au laser peut représenter un investissement important. Le coût et la douleur de la procédure ont éloigné de nombreuses personnes de ce type de traitement, mais il connaît un regain de popularité grâce à l'appui de célébrités et à des options plus abordables. De plus en plus de personnes pratiquent l'épilation au laser depuis des années. Voici donc les réponses aux questions les plus courantes sur ce procédé :



Quand commencer un traitement d'épilation au laser pour un résultat définitif ?

Le meilleur moment pour commencer un traitement d'épilation au laser est celui où vous constatez la première pousse de poils. Vous éviterez ainsi d'avoir à vous épiler davantage par la suite, ce qui peut être douloureux et coûteux. Si vous attendez trop longtemps, les poils repousseront et deviendront plus épais, ce qui rendra plus difficile l'efficacité des lasers ou d'autres méthodes d'épilation.



Combien de temps dure une séance d'épilation au laser ?

Les procédures d'épilation au laser se déroulent en plusieurs séances. La durée d'un traitement dépend de la taille et de la zone à traiter, ainsi que d'autres facteurs tels que le type de peau et la couleur des poils.

La durée de chaque séance varie en fonction de la taille de la zone à traiter et de son emplacement sur le corps. Par exemple, si vous vous faites épiler au laser les jambes - qui sont plus grandes qu'un bras, par exemple - cela prendra plus de temps que de vous débarrasser des poils indésirables du visage ou du maillot (qui sont plus petits). Le nombre de traitements nécessaires dépend également de la fréquence à laquelle les poils repoussent après avoir été soumis à l'énergie lumineuse d'un faisceau laser ; ce processus est appelé "repousse" ou "regain".



Combien de séances sont nécessaires pour une épilation définitive ?

Cela dépend du type de laser utilisé et de la zone traitée. En général, il faut compter entre 6 et 8 séances pour obtenir une épilation définitive.

Il est important de trouver une clinique d'épilation au laser qui a de l'expérience avec votre type de peau. Le nombre de séances nécessaires à l'épilation définitive varie d'une clinique à l'autre. Il est donc préférable de ne pas comparer les prix ou les services en se basant uniquement sur le coût au moment de choisir la clinique qui vous conviendra le mieux, à vous ou à votre enfant.



Le résultat de l'épilation au laser est-il garanti ?

L'une des choses les plus importantes à retenir à propos de l'épilation au laser est qu'il s'agit d'un traitement à long terme. Les résultats dépendent de l'individu et ne sont pas garantis. L'efficacité de l'épilation au laser varie d'une personne à l'autre et dépend d'un certain nombre de facteurs :

• Le teint de la peau

• Couleur des poils (les poils foncés sont plus faciles à épiler que les poils clairs)

• La zone à traiter

Le traitement au laser peut être douloureux et coûteux, mais il peut aussi être efficace. Il faut compter au moins 100 dollars par séance pour que ce traitement soit efficace sur la plupart des parties du corps et des types de peau.