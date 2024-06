Faire son augmentation mammaire à Genève

Prise de Rendez-vous

Vous commencez par contacter MY Beauty Clinic pour fixer un rendez-vous avec le Dr. Laurent Benadiba. Cela peut se faire par téléphone, via le site web de la clinique, ou en se rendant directement à la clinique.

Vous recevrez une confirmation de rendez-vous avec des instructions sur ce que vous devez apporter et comment vous préparer à la consultation.

Discussion des Objectifs

Lors de cette première consultation, le Dr. Benadiba prend le temps d’écouter vos motivations pour une augmentation mammaire. Il est important de communiquer clairement vos attentes et vos préoccupations.

Vous discutez de vos antécédents médicaux, de vos antécédents chirurgicaux, et de tout facteur pouvant influencer la chirurgie, comme les plans futurs de grossesse ou l'allaitement.

Explication des Options

Le Dr. Benadiba vous explique les différents types d’implants mammaires disponibles. Il y a des implants en silicone, connus pour leur sensation naturelle, et des implants en solution saline, qui peuvent être ajustés en volume.

Il vous montre des implants de différentes formes et tailles pour vous aider à comprendre les options. Il utilise également des simulateurs 3D ou des photos avant-après de patients pour illustrer les résultats potentiels.

Vous discutez des incisions possibles (péri-aréolaire, sous-mammaire, ou axillaire) et du placement des implants (sous-musculaire ou sous-glandulaire).

Examen Médical

Le Dr. Benadiba procède à un examen physique de vos seins pour évaluer leur forme, la qualité de la peau, et la position des mamelons.

Il mesure vos seins et prend des photos préopératoires pour documenter leur apparence avant la chirurgie.

Il discute des risques potentiels et des complications possibles liées à l'augmentation mammaire.

Planification de la Chirurgie

Une fois que toutes les informations ont été discutées et que vous avez pris une décision éclairée sur les implants, une date de chirurgie est fixée.

Vous recevez des instructions préopératoires, y compris la nécessité de réaliser certains tests médicaux, comme des analyses de sang ou une mammographie.

Le Dr. Benadiba vous fournit une liste des médicaments à éviter avant l'opération et des recommandations sur l’arrêt de la consommation de tabac et d’alcool.

Déroulement de l'Opération

Jour de la Chirurgie

Le jour de la chirurgie, vous arrivez à la clinique à l'heure prévue. Vous êtes accueilli par l'équipe médicale qui vous prépare pour l'opération.

Vous rencontrez l’anesthésiste qui vous explique le déroulement de l’anesthésie générale. Une anesthésie locale avec sédation peut aussi être utilisée selon le cas.

Procédure Chirurgicale

Le Dr. Benadiba effectue les incisions discrètes selon la technique convenue (péri-aréolaire, sous-mammaire, ou axillaire).

Il crée une poche pour insérer les implants, soit sous le muscle pectoral (placement sous-musculaire) pour un résultat plus naturel et moins de risque de contracture capsulaire, soit directement derrière le tissu mammaire (placement sous-glandulaire) pour une récupération plus rapide.

Les implants sont insérés et positionnés pour obtenir une symétrie optimale et un aspect naturel.

Les incisions sont fermées avec des points de suture, souvent résorbables, et des bandages ou un soutien-gorge de maintien est appliqué pour minimiser l'enflure et supporter les seins.

Post-Opératoire Immédiat

Après la chirurgie, vous êtes surveillée en salle de réveil jusqu’à ce que vous soyez suffisamment alerte pour retourner chez vous. Cela prend généralement quelques heures.

Vous recevez des instructions détaillées sur les soins à domicile, y compris la manière de prendre vos médicaments, de prendre soin des incisions, et les signes d’alerte à surveiller.

Gestion de la Douleur

Médicaments

Le Dr. Benadiba vous prescrit des analgésiques pour gérer la douleur post-opératoire. Ces médicaments peuvent inclure des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et des analgésiques plus forts si nécessaire.

Des antibiotiques peuvent être prescrits pour prévenir les infections, et des médicaments anti-nauséeux peuvent être donnés pour contrer les effets secondaires de l’anesthésie.

Soins à Domicile

Vous recevez des instructions sur la manière de nettoyer les sites d’incision et de changer les bandages si nécessaire.

Le port d’un soutien-gorge de compression est recommandé pendant plusieurs semaines pour soutenir les seins et aider à réduire l’enflure.

Il est conseillé de dormir sur le dos et d’éviter de lever les bras au-dessus de la tête pendant les premiers jours.

Convalescence et Reprise du Sport

Période de Convalescence

Les premières semaines après l’opération sont cruciales pour la récupération. Vous devez éviter les activités physiques intenses et toute activité qui pourrait solliciter les muscles pectoraux.

Vous pouvez ressentir une certaine gêne, des ecchymoses, et un gonflement, qui diminueront progressivement.

Des rendez-vous de suivi sont organisés pour surveiller votre guérison. Le Dr. Benadiba vérifiera les incisions, la position des implants, et votre confort général.

Reprise Progressive

Les activités quotidiennes légères peuvent généralement être reprises après une semaine environ. Il est important d’écouter votre corps et de ne pas forcer.

La reprise des activités sportives et des exercices plus intenses est généralement autorisée après 6 à 8 semaines, en fonction de votre progression et de l’avis du Dr. Benadiba. Il est conseillé de reprendre progressivement et d’éviter les exercices qui sollicitent fortement les pectoraux.

Consultations de Suivi

Suivi Post-Opératoire

Des rendez-vous de suivi réguliers sont programmés pour surveiller votre guérison et évaluer les résultats de la chirurgie. Les premiers rendez-vous se font souvent à 1 semaine, 1 mois, puis 3 mois après l’opération.

Le Dr. Benadiba vérifiera les incisions, la position des implants et votre confort général. Il s’assurera également que vous ne présentez pas de signes d’infection ou d’autres complications.

Il répondra à toutes vos questions et ajustera les soins post-opératoires si nécessaire.

Suivi à Long Terme

Il est recommandé de continuer à voir le Dr. Benadiba pour des contrôles annuels ou en cas de problème. Cela permet de s’assurer que les implants restent en bon état et que vos seins sont en bonne santé.

Des examens d’imagerie, comme des échographies ou des mammographies, peuvent être recommandés pour surveiller l’état des implants et du tissu mammaire.

Vous pouvez discuter avec le Dr. Benadiba de toute préoccupation à long terme, comme la nécessité éventuelle de remplacer les implants après plusieurs années.

En résumé, le processus d'augmentation mammaire avec le Dr. Laurent Benadiba est soigneusement planifié et exécuté, avec une attention particulière portée à la sécurité et au confort du patient à chaque étape. Le suivi personnalisé assure une récupération optimale et des résultats satisfaisants.En savoir plus :MY Beauty Clinic