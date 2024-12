Faire une liposculpture à Genève : Le Docteur Teresa Rotunno nous explique !

1. Qu'est-ce que la liposculpture ?

2. Qui est un bon candidat pour la liposculpture ?

A un poids stable depuis au moins six mois.

Présente des dépôts de graisse résistants aux régimes et à l'exercice.

A une peau élastique et suffisamment tonique pour s'adapter aux nouvelles contours du corps.

Est en bonne santé générale, sans conditions médicales graves.

A des attentes réalistes concernant les résultats de la procédure.

3. Quelles sont les zones du corps pouvant être traitées par la liposculpture ?

Abdomen et taille

Hanches et flancs

Cuisses et genoux

Bras

Dos

Mentons et cou

Petits poignées d'amour

4. Quelle est la différence entre la liposculpture et la liposuccion traditionnelle ?

5. Quels sont les types de techniques utilisées en liposculpture ?

6. Comment se déroule une consultation préopératoire ?

7. Quelle est la durée d'une intervention de liposculpture ?

8. Quelle est la méthode d'anesthésie utilisée pour la liposculpture ?

9. Quels sont les risques et complications associés à la liposculpture ?

Infections

Saignements et hématomes

Réactions à l'anesthésie

Asymétrie des contours corporels

Nécrose des tissus (rare)

Thrombose veineuse profonde

Embolie graisseuse (rare)

10. Quelle est la période de récupération après une liposculpture ?

11. Quels sont les soins post-opératoires nécessaires après une liposculpture ?

12. Quels sont les résultats attendus après une liposculpture ?

13. La liposculpture est-elle douloureuse ?

14. Combien de temps faut-il pour voir les résultats définitifs de la liposculpture ?

15. La liposculpture laisse-t-elle des cicatrices visibles ?

16. Existe-t-il des alternatives non chirurgicales à la liposculpture ?

17. Quels sont les critères de sélection pour une liposculpture réussie ?

18. Quel est le coût moyen d'une liposculpture ?

Complexité de la procédure

Zones à traiter

Techniques utilisées

Localisation géographique du cabinet

Honoraires du chirurgien

19. La liposculpture est-elle sécuritaire ?

20. Comment choisir le bon chirurgien pour une liposculpture ?

