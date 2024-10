Qu’est-ce que la méthode FUE Saphir ?

Avantages de la greffe FUE Saphir :

Précision accrue : Les lames en saphir permettent de réaliser des incisions beaucoup plus fines et précises, réduisant ainsi les cicatrices et optimisant la densité capillaire. Résultats naturels : La greffe FUE Saphir garantit un angle d’implantation naturel des follicules, ce qui permet d’obtenir une ligne capillaire et des résultats réalistes. Récupération plus rapide : Les incisions plus petites minimisent les saignements, les cicatrices et permettent une guérison plus rapide. Moins de traumatisme pour le cuir chevelu : Grâce à la finesse des lames, les tissus autour des follicules pileux sont moins endommagés, ce qui diminue l'inflammation et accélère la convalescence. Densité améliorée : La précision des incisions permet de placer les greffons plus près les uns des autres, augmentant ainsi la densité des cheveux greffés.

Déroulement d’une greffe de cheveux FUE Saphir

Consultation initiale : Lors de cette première rencontre, le Dr Smarrito évalue l’état de la perte de cheveux du patient et discute des objectifs. Une analyse approfondie du cuir chevelu est effectuée pour déterminer la qualité des follicules dans la zone donneuse et établir un plan d’implantation adapté. Préparation avant l’intervention : Avant la greffe, le cuir chevelu est rasé ou coupé court pour faciliter l’extraction des follicules. Une anesthésie locale est administrée afin d’assurer que l’intervention se déroule sans douleur. Extraction des follicules : À l’aide d’un micro-punch, le Dr Smarrito extrait les follicules un à un de la zone donneuse. Cette technique minimise les cicatrices, contrairement aux méthodes plus invasives comme la bandelette (FUT). Préparation des sites receveurs : Le Dr Smarrito utilise les lames en saphir pour créer de minuscules incisions dans les zones dégarnies. Ces incisions sont réalisées selon l’angle, la profondeur et la direction naturelle des cheveux pour un résultat harmonieux. Implantation des follicules : Une fois les follicules extraits, ils sont implantés dans les sites préparés. Le Dr Smarrito veille à placer les follicules de manière à maximiser la densité et à respecter la ligne capillaire naturelle.

Convalescence et résultats

: Les croûtes formées autour des follicules greffés commencent à tomber naturellement. Le patient doit éviter de gratter la zone et suivre une routine de nettoyage douce. Semaines 2-3 : Les cheveux greffés peuvent tomber temporairement, ce qui est un phénomène normal appelé “chute de choc”. Les nouveaux cheveux commenceront à repousser dans les mois suivants.

: Les premiers résultats deviennent visibles avec une repousse progressive des cheveux. 12 mois : Les résultats définitifs sont atteints avec une chevelure densifiée et un aspect naturel.

Questions fréquentes

1. La greffe de cheveux FUE Saphir est-elle douloureuse ?

2. Combien de temps dure la procédure ?

3. Quand puis-je reprendre mes activités normales ?

4. Y a-t-il des cicatrices visibles après une greffe FUE Saphir ?

La technique FUE Saphir est une version améliorée de la méthode FUE classique. Elle consiste à extraire individuellement des follicules pileux d’une zone donneuse (souvent l’arrière du crâne) pour les implanter dans les zones dégarnies. Ce qui distingue la méthode Saphir est l’utilisation de lames en saphir, un matériau très dur et fin, qui permet des incisions plus précises et moins traumatiques.Le processus de greffe de cheveux FUE Saphir se déroule en plusieurs étapes. Le Dr Smarrito et son équipe veillent à offrir un accompagnement personnalisé à chaque patient pour assurer un confort optimal.La méthode FUE Saphir est peu invasive, et la récupération est rapide. Voici ce à quoi le patient peut s’attendre après l’intervention :Non, grâce à l’anesthésie locale, la procédure est indolore. Après l’intervention, des douleurs légères ou une sensibilité peuvent être ressenties, mais elles sont généralement bien contrôlées par des médicaments prescrits par le Dr Smarrito.La durée de la greffe dépend du nombre de greffons nécessaires. En général, une séance dure entre 6 et 8 heures.La plupart des patients peuvent reprendre des activités légères dès 2 à 3 jours après l’intervention. Toutefois, il est recommandé d’éviter les efforts physiques intenses pendant au moins deux semaines.Les cicatrices laissées par la méthode FUE Saphir sont minimes et généralement invisibles à l'œil nu. Grâce à l'utilisation des lames en saphir, les incisions sont plus petites et guérissent plus rapidement.La greffe de cheveux FUE Saphir est une technique moderne et efficace qui permet d’obtenir des résultats naturels tout en minimisant les cicatrices et les temps de récupération. Le Dr Stéphane Smarrito, expert en greffe capillaire, accompagne chaque patient tout au long de ce processus pour s'assurer que les attentes sont satisfaites et que les résultats sont à la hauteur des espérances. Si vous envisagez une greffe de cheveux, la méthode FUE Saphir est une option fiable et innovante à considérer.