Chirurgie Esthétique Greffe de cheveux toutes les solutions par le Dr Stéphane Smarrito La greffe de cheveux est une solution couramment utilisée pour les personnes souffrant de calvitie ou de perte de cheveux localisée. Il existe aujourd'hui plusieurs techniques pour restaurer la densité capillaire, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Le Dr Stéphane Smarrito, expert en greffe capillaire, privilégie la méthode FUE Saphir, une technique avancée qui offre des résultats supérieurs. Ce guide vous propose une analyse comparative des techniques existantes en expliquant pourquoi la FUE Saphir est le choix recommandé par le Dr Smarrito.



1. La méthode FUT (Follicular Unit Transplantation) ou Technique de la Bandelette Principe : La FUT, également connue sous le nom de technique de la bandelette, consiste à prélever une bande de cuir chevelu de la zone donneuse (souvent l’arrière de la tête), puis à découper cette bande en unités folliculaires qui sont implantées dans les zones dégarnies.

Avantages : Grand nombre de greffons : La technique permet de prélever une grande quantité de follicules en une seule intervention, ce qui est avantageux pour les patients nécessitant une couverture capillaire importante.

: La technique permet de prélever une grande quantité de follicules en une seule intervention, ce qui est avantageux pour les patients nécessitant une couverture capillaire importante. Efficacité prouvée : La FUT est utilisée depuis longtemps et offre des résultats satisfaisants en termes de repousse capillaire. Inconvénients : Cicatrice linéaire : La bande prélevée laisse une cicatrice linéaire visible, qui peut être difficile à cacher, notamment pour les personnes qui souhaitent garder les cheveux courts.

: La bande prélevée laisse une cicatrice linéaire visible, qui peut être difficile à cacher, notamment pour les personnes qui souhaitent garder les cheveux courts. Récupération plus longue : Étant une méthode plus invasive, la guérison prend plus de temps et les patients peuvent ressentir des douleurs ou des tiraillements dans la zone donneuse.

: Étant une méthode plus invasive, la guérison prend plus de temps et les patients peuvent ressentir des douleurs ou des tiraillements dans la zone donneuse. Risques de complications : Il existe un risque accru d'infection ou de sensibilité prolongée au niveau de la cicatrice. Pourquoi le Dr Smarrito évite la FUT : Le Dr Smarrito préfère éviter cette méthode car elle laisse une cicatrice visible et nécessite une récupération plus longue. Bien que la FUT puisse être efficace, elle est plus invasive que les techniques modernes, et les patients d’aujourd’hui privilégient des approches moins traumatisantes et plus esthétiques.

2. La méthode FUE (Follicular Unit Extraction) Principe : La FUE classique consiste à extraire des follicules pileux un par un à l’aide de micro-punchs dans la zone donneuse, généralement à l’arrière ou sur les côtés du cuir chevelu. Ces follicules sont ensuite implantés dans les zones dégarnies.

Avantages : Pas de cicatrice linéaire : Contrairement à la FUT, la FUE ne laisse pas de cicatrice linéaire, ce qui permet au patient de porter les cheveux courts sans que les traces de la greffe soient visibles.

: Contrairement à la FUT, la FUE ne laisse pas de cicatrice linéaire, ce qui permet au patient de porter les cheveux courts sans que les traces de la greffe soient visibles. Récupération plus rapide : La FUE est moins invasive, et les patients récupèrent plus rapidement avec moins de douleurs post-opératoires.

: La FUE est moins invasive, et les patients récupèrent plus rapidement avec moins de douleurs post-opératoires. Flexibilité : La FUE permet également de prélever des follicules dans différentes zones du corps (comme la barbe ou la poitrine) si nécessaire. Inconvénients : Durée plus longue : L'extraction manuelle des follicules prend du temps, ce qui peut allonger la durée de l’intervention, en particulier pour des zones importantes.

: L'extraction manuelle des follicules prend du temps, ce qui peut allonger la durée de l’intervention, en particulier pour des zones importantes. Moins dense : La densité des greffons peut être légèrement inférieure à celle obtenue avec la FUT si la technique n'est pas parfaitement maîtrisée. Pourquoi le Dr Smarrito préfère la FUE Saphir : Bien que la FUE classique soit une technique efficace, le Dr Smarrito préfère la version améliorée FUE Saphir, qui offre une précision accrue grâce à l’utilisation de lames en saphir. Cette technique permet d’obtenir des résultats plus denses et naturels, tout en minimisant les cicatrices et la récupération.

3. La méthode FUE Saphir Principe : La FUE Saphir est une amélioration de la FUE classique. Elle utilise des lames en saphir pour réaliser les incisions dans le cuir chevelu, ce qui permet une implantation plus précise des follicules.

Avantages : Incisions plus fines : Les lames en saphir permettent de réaliser des incisions plus petites, ce qui réduit les cicatrices et le temps de guérison.

: Les lames en saphir permettent de réaliser des incisions plus petites, ce qui réduit les cicatrices et le temps de guérison. Résultats plus denses et naturels : Grâce à la précision des incisions, les follicules peuvent être implantés plus près les uns des autres, ce qui permet une densité capillaire plus importante.

: Grâce à la précision des incisions, les follicules peuvent être implantés plus près les uns des autres, ce qui permet une densité capillaire plus importante. Moins de traumatisme : Les tissus environnants sont moins endommagés, ce qui réduit les inflammations post-opératoires et accélère la récupération.

: Les tissus environnants sont moins endommagés, ce qui réduit les inflammations post-opératoires et accélère la récupération. Cicatrices minimes : Les cicatrices laissées par la FUE Saphir sont pratiquement invisibles, même si le patient garde les cheveux très courts. Pourquoi le Dr Smarrito privilégie la FUE Saphir : Le Dr Smarrito choisit la FUE Saphir pour la majorité de ses patients en raison de ses nombreux avantages : précision accrue, récupération rapide, cicatrices minimes et résultats naturels. Cette technique répond aux attentes élevées de ses patients tout en offrant un confort optimal.

4. La méthode DHI (Direct Hair Implantation) Principe : La DHI est une méthode similaire à la FUE, mais les follicules sont implantés directement après leur extraction à l’aide d’un stylo implanter spécial (le Choi Implanter Pen). Cette technique permet de contrôler précisément l’angle, la direction et la profondeur des follicules lors de l’implantation.

Avantages : Implantation directe : Les follicules ne passent pas par une phase intermédiaire entre l'extraction et l'implantation, ce qui peut améliorer leur taux de survie.

: Les follicules ne passent pas par une phase intermédiaire entre l'extraction et l'implantation, ce qui peut améliorer leur taux de survie. Résultats naturels : Le stylo implanter permet de placer les follicules à l'angle et à la direction naturelle des cheveux, garantissant des résultats très réalistes. Inconvénients : Coût élevé : La DHI est plus coûteuse en raison de la minutie requise et du temps prolongé de l’intervention.

: La DHI est plus coûteuse en raison de la minutie requise et du temps prolongé de l’intervention. Durée plus longue : La procédure DHI prend généralement plus de temps que les autres techniques, car l’implantation est réalisée follicule par follicule de manière très précise.

: La procédure DHI prend généralement plus de temps que les autres techniques, car l’implantation est réalisée follicule par follicule de manière très précise. Adaptée aux petites zones : La DHI est plus adaptée aux zones spécifiques ou aux petites surfaces dégarnies. Pourquoi le Dr Smarrito privilégie la FUE Saphir à la DHI : Bien que la DHI soit une méthode précise, elle n'est pas toujours nécessaire, surtout pour des zones plus larges. Le Dr Smarrito considère que la FUE Saphir offre un excellent compromis entre précision, efficacité et rapidité, tout en étant adaptée à la plupart des patients.

5. Greffe de cheveux robotisée (ARTAS) Principe : La greffe robotisée ARTAS utilise un système robotisé pour automatiser l'extraction des follicules. Le robot scanne le cuir chevelu et extrait les follicules avec une précision millimétrée.

Avantages : Précision accrue : La technologie robotique permet une extraction des follicules extrêmement précise, minimisant ainsi les erreurs humaines.

: La technologie robotique permet une extraction des follicules extrêmement précise, minimisant ainsi les erreurs humaines. Moins invasif : La technique est moins invasive que la FUT, avec des cicatrices plus petites et une récupération plus rapide. Inconvénients : Coût élevé : La robotisation entraîne un surcoût important, rendant la technique ARTAS plus coûteuse que les autres.

: La robotisation entraîne un surcoût important, rendant la technique ARTAS plus coûteuse que les autres. Manque de flexibilité : Le robot peut avoir des difficultés à traiter certaines zones du cuir chevelu ou certains types de cheveux, comme les cheveux crépus ou bouclés.

: Le robot peut avoir des difficultés à traiter certaines zones du cuir chevelu ou certains types de cheveux, comme les cheveux crépus ou bouclés. Intervention plus mécanique : La robotisation peut parfois manquer de la finesse et de l’adaptabilité d’un chirurgien expérimenté. Pourquoi le Dr Smarrito préfère la FUE Saphir à ARTAS : Bien que la technologie ARTAS soit impressionnante, le Dr Smarrito préfère la maîtrise humaine, qui permet une personnalisation plus fine et des résultats plus naturels. La FUE Saphir offre une meilleure flexibilité, notamment pour des types de cheveux variés, et permet de garantir une implantation minutieuse qui correspond aux besoins individuels de chaque patient.

Pourquoi le Dr Smarrito privilégie la FUE Saphir Après avoir examiné les différentes techniques de greffe de cheveux, il est clair que la FUE Saphir se distingue par ses avantages multiples :

Résultats esthétiques supérieurs grâce à une implantation plus précise et naturelle.

grâce à une implantation plus précise et naturelle. Récupération rapide avec des cicatrices minimes.

avec des cicatrices minimes. Moins de traumatisme pour le cuir chevelu, réduisant ainsi les douleurs et les inflammations post-opératoires. Le Dr Stéphane Smarrito privilégie cette méthode car elle permet d’offrir à ses patients une expérience de greffe capillaire de haute qualité avec des résultats durables et naturels. Si vous envisagez une greffe de cheveux, la FUE Saphir est la méthode de choix pour une restauration capillaire efficace, sans cicatrices visibles et avec un temps de récupération optimal.

En savoir plus :

Dr Stéphane Smarrito

Avenue de mon repos 14

1005 Lausanne

Dr Smarrito Stéphane





