Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Guide sur l'augmentation mammaire à destination des genevoises L'augmentation mammaire est une procédure de chirurgie esthétique qui attire de nombreuses femmes désireuses d'améliorer leur apparence ou de retrouver la forme de leurs seins après une perte de volume due à la grossesse, à la perte de poids ou au vieillissement. Ce guide complet, élaboré par l'équipe de journalistes d'Editoweb.eu, vous aide à comprendre chaque étape du processus, de la première consultation à la convalescence, en passant par les considérations psychologiques et les précautions post-opératoires.



1. La première consultation La première consultation avec un chirurgien esthétique est une étape cruciale. C'est le moment où vous discutez de vos attentes, de vos préoccupations, et des différentes options disponibles. Le chirurgien évalue votre anatomie, discute de vos antécédents médicaux et vous explique les types d'implants mammaires disponibles (salins, en silicone, anatomiques, ou ronds), ainsi que les techniques chirurgicales (par voie axillaire, périaréolaire ou sous-mammaire).

Cette consultation est aussi l'occasion de poser toutes vos questions sur la procédure, les risques, et les résultats attendus. Le chirurgien peut utiliser des simulations 3D pour vous donner une idée plus précise du résultat final. 2. La décision de faire une augmentation mammaire La décision de procéder à une augmentation mammaire est personnelle et doit être prise après mûre réflexion. Il est important de bien comprendre vos motivations : cherchez-vous à améliorer votre confiance en vous, ou répondez-vous à des pressions externes ? Cette procédure ne doit pas être vue comme une solution à des problèmes d'estime de soi, mais plutôt comme un moyen d'améliorer votre bien-être physique et émotionnel. 3. Les facteurs décisionnels Plusieurs facteurs influencent la décision de se faire opérer : Le type d'implants : Vous devrez choisir entre des implants en silicone, connus pour leur aspect naturel, et des implants salins, qui permettent des ajustements intra-opératoires.

Vous devrez choisir entre des implants en silicone, connus pour leur aspect naturel, et des implants salins, qui permettent des ajustements intra-opératoires. La taille et la forme : La taille des implants doit être proportionnelle à votre morphologie. Le chirurgien vous aidera à choisir en fonction de vos attentes et de la forme de votre poitrine.

La taille des implants doit être proportionnelle à votre morphologie. Le chirurgien vous aidera à choisir en fonction de vos attentes et de la forme de votre poitrine. Les risques et les complications : Toute intervention chirurgicale comporte des risques. Le chirurgien doit vous informer des complications possibles, telles que les infections, la contracture capsulaire ou les déplacements des implants. 4. Les questions sur les résultats et leur durabilité Les résultats d'une augmentation mammaire peuvent durer plusieurs années, mais ils ne sont pas nécessairement permanents. La durabilité des implants dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité de la peau, le vieillissement naturel, les grossesses, et les fluctuations de poids. Certaines femmes peuvent avoir besoin de subir une autre intervention après 10 à 15 ans pour remplacer les implants ou corriger une ptose (affaissement). 5. Le déroulement de l'opération L'augmentation mammaire se déroule sous anesthésie générale et dure généralement entre 1 et 2 heures. Le chirurgien fait une incision discrète pour insérer les implants, soit sous le muscle pectoral, soit au-dessus. La technique utilisée dépendra de vos objectifs esthétiques et de votre morphologie. 6. Les contre-indications Certaines conditions médicales peuvent contre-indiquer l'augmentation mammaire, notamment les maladies auto-immunes, les troubles de la coagulation, les infections en cours, et certaines formes de cancer du sein. Une évaluation médicale complète est nécessaire pour déterminer si vous êtes une bonne candidate pour la chirurgie. 7. La peur d'avoir mal Il est normal d'avoir des appréhensions concernant la douleur post-opératoire. Les douleurs sont généralement modérées et peuvent être bien contrôlées avec des analgésiques prescrits par le chirurgien. Une gêne dans les premiers jours est courante, mais elle s'atténue progressivement. 8. Les bienfaits psychologiques L'augmentation mammaire peut avoir des effets psychologiques positifs, en renforçant la confiance en soi et en améliorant l'image corporelle. De nombreuses femmes rapportent une plus grande satisfaction personnelle et un sentiment de féminité retrouvé après la chirurgie. Cependant, il est essentiel d'avoir des attentes réalistes et de comprendre que la chirurgie ne résoudra pas les problèmes d'estime de soi sous-jacents. 9. Le soutien-gorge après l'augmentation mammaire Après l'opération, le port d'un soutien-gorge de contention est crucial pour soutenir la poitrine et favoriser une bonne cicatrisation. Ce soutien-gorge doit être porté jour et nuit pendant plusieurs semaines selon les recommandations du chirurgien. Il aide à réduire le gonflement, à maintenir les implants en place, et à prévenir les complications. 10. La convalescence La convalescence après une augmentation mammaire dure généralement de 1 à 2 semaines. Pendant cette période, il est important de se reposer, d'éviter les mouvements brusques et de suivre les instructions du chirurgien à la lettre. Les activités quotidiennes peuvent être reprises progressivement, mais les efforts physiques intenses doivent être évités pendant au moins 4 à 6 semaines. 11. La reprise du sport La reprise du sport doit se faire de manière progressive. Les exercices légers, comme la marche, peuvent être repris après deux semaines. Cependant, les exercices qui sollicitent les muscles pectoraux, tels que le levage de poids ou le jogging, doivent attendre au moins 6 semaines, ou plus si le chirurgien le recommande. 12. Les visites de contrôle Les visites de contrôle sont essentielles pour surveiller la cicatrisation et la position des implants. Le chirurgien vérifiera que tout se déroule bien et répondra à toute question ou préoccupation. Ces visites permettent de détecter précocement toute complication éventuelle. 13. La prévention du Breast Implant Illness (BII) Le Breast Implant Illness (BII) est un terme qui décrit un ensemble de symptômes variés que certaines femmes attribuent à leurs implants mammaires. Bien que le lien entre les implants et ces symptômes ne soit pas encore bien compris, il est crucial d'être informé et de discuter des risques avec votre chirurgien. Pour minimiser les risques, il est recommandé de choisir des implants de haute qualité, de surveiller tout symptôme inhabituel, et de planifier des visites de contrôle régulières.

L'augmentation mammaire est une décision importante qui doit être prise après une réflexion approfondie et une consultation avec un chirurgien qualifié. Ce guide de l'équipe Editoweb.eu a pour but de vous fournir une vue d'ensemble complète de ce à quoi vous pouvez vous attendre avant, pendant et après l'intervention. Assurez-vous de poser toutes vos questions lors de la consultation et d'écouter les conseils de votre chirurgien pour obtenir les meilleurs résultats possibles. La première consultation avec un chirurgien esthétique est une étape cruciale. C'est le moment où vous discutez de vos attentes, de vos préoccupations, et des différentes options disponibles. Le chirurgien évalue votre anatomie, discute de vos antécédents médicaux et vous explique les types d'implants mammaires disponibles (salins, en silicone, anatomiques, ou ronds), ainsi que les techniques chirurgicales (par voie axillaire, périaréolaire ou sous-mammaire).Cette consultation est aussi l'occasion de poser toutes vos questions sur la procédure, les risques, et les résultats attendus. Le chirurgien peut utiliser des simulations 3D pour vous donner une idée plus précise du résultat final.La décision de procéder à une augmentation mammaire est personnelle et doit être prise après mûre réflexion. Il est important de bien comprendre vos motivations : cherchez-vous à améliorer votre confiance en vous, ou répondez-vous à des pressions externes ? Cette procédure ne doit pas être vue comme une solution à des problèmes d'estime de soi, mais plutôt comme un moyen d'améliorer votre bien-être physique et émotionnel.Plusieurs facteurs influencent la décision de se faire opérer :Les résultats d'une augmentation mammaire peuvent durer plusieurs années, mais ils ne sont pas nécessairement permanents. La durabilité des implants dépend de plusieurs facteurs, dont la qualité de la peau, le vieillissement naturel, les grossesses, et les fluctuations de poids. Certaines femmes peuvent avoir besoin de subir une autre intervention après 10 à 15 ans pour remplacer les implants ou corriger une ptose (affaissement).L'augmentation mammaire se déroule sous anesthésie générale et dure généralement entre 1 et 2 heures. Le chirurgien fait une incision discrète pour insérer les implants, soit sous le muscle pectoral, soit au-dessus. La technique utilisée dépendra de vos objectifs esthétiques et de votre morphologie.Certaines conditions médicales peuvent contre-indiquer l'augmentation mammaire, notamment les maladies auto-immunes, les troubles de la coagulation, les infections en cours, et certaines formes de cancer du sein. Une évaluation médicale complète est nécessaire pour déterminer si vous êtes une bonne candidate pour la chirurgie.Il est normal d'avoir des appréhensions concernant la douleur post-opératoire. Les douleurs sont généralement modérées et peuvent être bien contrôlées avec des analgésiques prescrits par le chirurgien. Une gêne dans les premiers jours est courante, mais elle s'atténue progressivement.L'augmentation mammaire peut avoir des effets psychologiques positifs, en renforçant la confiance en soi et en améliorant l'image corporelle. De nombreuses femmes rapportent une plus grande satisfaction personnelle et un sentiment de féminité retrouvé après la chirurgie. Cependant, il est essentiel d'avoir des attentes réalistes et de comprendre que la chirurgie ne résoudra pas les problèmes d'estime de soi sous-jacents.Après l'opération, le port d'un soutien-gorge de contention est crucial pour soutenir la poitrine et favoriser une bonne cicatrisation. Ce soutien-gorge doit être porté jour et nuit pendant plusieurs semaines selon les recommandations du chirurgien. Il aide à réduire le gonflement, à maintenir les implants en place, et à prévenir les complications.La convalescence après une augmentation mammaire dure généralement de 1 à 2 semaines. Pendant cette période, il est important de se reposer, d'éviter les mouvements brusques et de suivre les instructions du chirurgien à la lettre. Les activités quotidiennes peuvent être reprises progressivement, mais les efforts physiques intenses doivent être évités pendant au moins 4 à 6 semaines.La reprise du sport doit se faire de manière progressive. Les exercices légers, comme la marche, peuvent être repris après deux semaines. Cependant, les exercices qui sollicitent les muscles pectoraux, tels que le levage de poids ou le jogging, doivent attendre au moins 6 semaines, ou plus si le chirurgien le recommande.Les visites de contrôle sont essentielles pour surveiller la cicatrisation et la position des implants. Le chirurgien vérifiera que tout se déroule bien et répondra à toute question ou préoccupation. Ces visites permettent de détecter précocement toute complication éventuelle.Le Breast Implant Illness (BII) est un terme qui décrit un ensemble de symptômes variés que certaines femmes attribuent à leurs implants mammaires. Bien que le lien entre les implants et ces symptômes ne soit pas encore bien compris, il est crucial d'être informé et de discuter des risques avec votre chirurgien. Pour minimiser les risques, il est recommandé de choisir des implants de haute qualité, de surveiller tout symptôme inhabituel, et de planifier des visites de contrôle régulières.L'augmentation mammaire est une décision importante qui doit être prise après une réflexion approfondie et une consultation avec un chirurgien qualifié. Ce guide de l'équipe Editoweb.eu a pour but de vous fournir une vue d'ensemble complète de ce à quoi vous pouvez vous attendre avant, pendant et après l'intervention. Assurez-vous de poser toutes vos questions lors de la consultation et d'écouter les conseils de votre chirurgien pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Sites internet à voir : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/ >> Site internet très intéressant sur l'augmentation mammaire. Une page très bien développée pour Genève et les Genevoises. La ville possède en effet tellement d'experts en chirurgie mammaire. https://dr-rotunno.ch/seins/augmentation-mammaire-par-protheses/ >> On ne tape pas augmentation mammaire par prothèses par hasard. Sur Genève un site à voir ! https://www.cliniquedelacroixdor.ch/chirurgie-seins/augmentation-mammaire/ >> site internet très bien fait et très explicatif sur cette opération très demandée en Suisse. https://www.hug.ch/chirurgie-plastique-reconstructive-esthetique/augmentation-mammaire-par-prothese-mammaire >> Le classique pour une bonne information sur cette opération. A lire également: Guide sur l'augmentation mammaire à destination des parisiennes

Quelle chirurgie mammaire choisir ?

Injection acide hyaluronique en Suisse avec Explications vocales

Injection acide hyaluronique en Suisse

Liposuccion : Le Dr Tenorio de Montreux nous explique !

josie bonet





Lu 33 fois











Flashback : < > Guide sur l'augmentation mammaire à destination des parisiennes Quelle chirurgie mammaire choisir ? Injection acide hyaluronique en Suisse avec Explications vocales Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique