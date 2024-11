Gynécomastie en Suisse : Tout savoir avec le Docteur Stéphane Smarrito

Qu’est-ce que la gynécomastie ?

La gynécomastie désigne une augmentation anormale du volume des glandes mammaires chez l’homme. Contrairement à la pseudogynécomastie, qui est due à un excès de graisse sans hypertrophie glandulaire, la gynécomastie implique un déséquilibre hormonal, où les œstrogènes (hormones féminines) dominent les androgènes (hormones masculines). Cette affection peut être unilatérale (affectant un seul sein) ou bilatérale, et elle peut apparaître à différents stades de la vie :Bien qu’elle soit rarement dangereuse pour la santé, la gynécomastie peut engendrer un inconfort physique (douleurs, sensibilité) et un impact psychologique significatif.La gynécomastie peut être causée par divers facteurs :Avant de proposer une solution, le Dr Smarrito réalise un diagnostic approfondi pour identifier les causes sous-jacentes. Cette étape clé permet de différencier la gynécomastie véritable de la pseudogynécomastie et de déterminer le traitement approprié.Dans certains cas, il est possible de traiter la gynécomastie sans intervention chirurgicale. Cela inclut :Lorsque l’affection persiste ou cause une gêne importante, le Dr Smarrito propose une intervention chirurgicale, qui reste la solution la plus efficace et durable.Après l’intervention, le Dr Smarrito assure un suivi rigoureux pour garantir un rétablissement optimal. Les principales étapes de la convalescence incluent :Avec une expertise reconnue en chirurgie esthétique et un cabinet situé à Lausanne, le Dr Smarrito offre :Pour toute question ou pour planifier une consultation, n’hésitez pas à contacter le cabinet du Docteur Stéphane Smarrito à Lausanne. Grâce à son expertise, il vous accompagnera dans cette démarche pour retrouver confiance en vous et harmonie corporelle.