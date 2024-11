Hypertrophie mammaire : Le Docteur Stéphane Smarrito nous dit tout !

Types d’hypertrophie mammaire :

Gynécomastie vraie : Développement excessif du tissu glandulaire. Pseudogynécomastie : Accumulation de tissu graisseux liée à l’obésité. Forme mixte : Combinaison des deux.

Les causes de l’hypertrophie mammaire masculine

1. Facteurs hormonaux

Déséquilibre entre les œstrogènes (hormones féminines) et les androgènes (hormones masculines).

Modifications hormonales naturelles à l’adolescence ou à l’âge avancé.

2. Médicaments et substances

Certains traitements : stéroïdes anabolisants, antidépresseurs, médicaments pour la prostate, ou traitements hormonaux.

Consommation de substances : alcool, cannabis, drogues.

3. Conditions médicales

Maladies du foie ou des reins.

Troubles endocriniens (hyperthyroïdie, hypogonadisme).

Obésité favorisant la conversion des androgènes en œstrogènes.

Les impacts de l’hypertrophie mammaire chez l’homme

Complexes esthétiques : La présence de seins développés peut entraîner un malaise face au regard des autres.

Impact social : Évitement de certaines activités comme aller à la plage ou à la piscine.

Diminution de la confiance en soi : Les hommes touchés peuvent ressentir un manque de virilité ou une gêne importante.

Les solutions proposées par le Docteur Stéphane Smarrito

1. Consultation initiale

Examen clinique : Évaluation de la proportion glandulaire et graisseuse.

Analyse médicale : Étude des antécédents médicaux et des traitements en cours.

Examens complémentaires : Échographie mammaire ou bilan hormonal si nécessaire.

2. Options de traitement

Traitements non chirurgicaux

Modification des traitements : Adaptation des médicaments responsables.

Perte de poids : En cas de pseudogynécomastie, la réduction de la graisse corporelle peut améliorer l'apparence.

Traitements hormonaux : Corriger un déséquilibre hormonal à l'origine de la condition.

Chirurgie esthétique : une solution efficace et durable

Techniques chirurgicales :

Exérèse glandulaire : Retrait de l’excès de tissu glandulaire via une incision discrète autour de l’aréole. Liposuccion : Élimination de l’excès de graisse pour redessiner le torse. Techniques combinées : Permet d’obtenir un résultat naturel et harmonieux.

Résultats immédiats et durables. Cicatrices minimes grâce aux techniques avancées. Récupération rapide avec un suivi personnalisé.

3. Post-opératoire et suivi

Port d’un vêtement compressif pour réduire les gonflements.

Suivi rigoureux pour surveiller la cicatrisation et optimiser les résultats.

Retour progressif aux activités sportives après 4 à 6 semaines.

Pourquoi choisir le Docteur Stéphane Smarrito ?

Une prise en charge personnalisée : Chaque patient est unique, et les solutions proposées sont adaptées à ses besoins spécifiques.

Des techniques modernes : Utilisation des dernières innovations chirurgicales pour des résultats naturels.

Un accompagnement bienveillant : Un suivi attentif pour garantir satisfaction et confort.

Retrouver une silhouette masculine avec le Docteur Smarrito

L'hypertrophie mammaire masculine se caractérise par une augmentation du volume des seins due à une hypertrophie du tissu glandulaire, une accumulation de graisse, ou une combinaison des deux. Elle peut toucher un seul sein (unilatérale) ou les deux (bilatérale). Contrairement à la pseudogynécomastie, causée uniquement par un excès de graisse sans implication glandulaire, l'hypertrophie mammaire vraie résulte souvent d'un déséquilibre hormonal.Au-delà des aspects physiques, l'hypertrophie mammaire peut avoir des répercussions psychologiques importantes :Le premier pas consiste en une évaluation approfondie pour déterminer la cause et le type d'hypertrophie mammaire :Dans certains cas, une approche médicale ou des changements de mode de vie peuvent suffire :Pour les cas où l'hypertrophie mammaire persiste, le Docteur Smarrito propose des interventions personnalisées.Le Docteur Smarrito accompagne ses patients tout au long de leur rétablissement :Le Docteur Stéphane Smarrito est reconnu pour son expertise en chirurgie esthétique et son approche centrée sur le patient. Ses atouts incluent :L'hypertrophie mammaire chez l'homme peut être une source de gêne, mais des solutions efficaces existent. Avec son savoir-faire et son accompagnement humain, le Docteur Stéphane Smarrito aide ses patients à retrouver confiance en eux et une silhouette en accord avec leurs attentes.