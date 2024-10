Implants mammaire Motiva Ergonomix

1. Effet Ergonomique : Une Apparence Naturelle

: Ces implants réagissent naturellement aux mouvements du corps. Par exemple, lorsque la patiente est debout, l’implant adopte une forme légèrement plus galbée, tandis qu’il s’étend davantage en position allongée, imitant la réponse des seins naturels. Forme Naturelle et Discrète : Grâce à leur gel de silicone cohésif et souple, les Motiva Ergonomix offrent un toucher et une apparence très naturels, même au repos, évitant l’effet “rigide” parfois observé avec d’autres implants.

2. Technologie ProgressiveGel Ultima™

: Ce gel permet aux implants de s'adapter aux mouvements, tout en conservant une forme douce et homogène. Rétention de la Forme : En dépit de leur souplesse, les prothèses restent cohésives, permettant de maintenir une forme stable sans risque de déformation, offrant ainsi un résultat harmonieux à long terme.

3. Surface SilkSurface™ : Sécurité et Confort

: Cette surface spécifique diminue les frictions avec les tissus naturels, réduisant ainsi le risque de contracture capsulaire, un durcissement qui peut apparaître autour de certains implants. Moins de Risques d’Inflammation : La technologie SilkSurface™ minimise également les risques d’inflammation et d’irritation, favorisant une intégration naturelle de l’implant au sein des tissus.

4. Sécurité Optimale avec la Technologie BlueSeal™

: En cas de rupture, le gel reste parfaitement cohésif à l’intérieur de l’implant, évitant ainsi toute propagation de silicone dans le corps. Confiance Renforcée pour la Patiente : La présence du BlueSeal™ permet également de rassurer la patiente sur la qualité et la durabilité de l’implant, même en cas de chocs ou de mouvements quotidiens.

5. Durabilité et Longévité

: Grâce à leur structure interne avancée et leur gel silicone cohésif, ils sont particulièrement résistants aux déformations et aux pressions répétées. Durabilité des Résultats : Les prothèses Motiva Ergonomix conservent leur forme et leur volume au fil des années, garantissant des résultats esthétiques stables sur le long terme.

6. Garantie et Suivi Personnalisé

Programme Always Confident Warranty® : En cas de rupture d’implant, Motiva offre une garantie à vie, et le programme 3D™ de suivi permet de surveiller l’intégrité de l’implant sans intervention chirurgicale.

Pourquoi le Dr Teresa Rotunno Recommande les Prothèses Motiva Ergonomix

Un rendu naturel et adaptable aux mouvements du corps,

Un implant avec une faible probabilité de complications (comme la contracture capsulaire),

Une sécurité renforcée avec des dispositifs anti-fuite et une technologie innovante.

