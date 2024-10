Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Je veux faire de la chirurgie esthétique à Lausanne Le Dr Stéphane Smarrito, spécialiste en chirurgie esthétique basé à Lausanne, propose un large éventail d'interventions esthétiques visant à améliorer l’apparence, restaurer l’harmonie corporelle et renforcer la confiance en soi. Grâce à une approche individualisée et des techniques de pointe, le Dr Smarrito assure à ses patients des résultats naturels et sur mesure. Voici toutes les opérations de chirurgie esthétique disponibles dans sa pratique.



Chirurgie du visage 1. Blépharoplastie (chirurgie des paupières) La blépharoplastie est une intervention destinée à corriger l'excès de peau et de graisse au niveau des paupières, qui peut donner un air fatigué et vieilli. Blépharoplastie supérieure : Elle traite l'excès de peau sur la paupière supérieure, souvent responsable d’un regard lourd et tombant.

: Elle traite l'excès de peau sur la paupière supérieure, souvent responsable d’un regard lourd et tombant. Blépharoplastie inférieure : Elle vise à réduire les poches sous les yeux en éliminant l’excès de graisse et en retendant la peau.

: Elle vise à réduire les poches sous les yeux en éliminant l’excès de graisse et en retendant la peau. Résultats attendus : Un regard plus ouvert et rafraîchi, avec une disparition des signes de fatigue. 2. Lifting du visage Le lifting du visage corrige le relâchement cutané et musculaire dû à l’âge. Il existe plusieurs types de lifting : Lifting cervico-facial : Pour traiter le bas du visage et le cou, cette intervention permet de lisser les bajoues, redéfinir l'ovale du visage et raffermir le cou.

: Pour traiter le bas du visage et le cou, cette intervention permet de lisser les bajoues, redéfinir l'ovale du visage et raffermir le cou. Mini-lifting : Une version plus légère du lifting classique, destinée aux patients plus jeunes ou présentant un relâchement modéré.

: Une version plus légère du lifting classique, destinée aux patients plus jeunes ou présentant un relâchement modéré. Lifting du cou : Spécifiquement destiné à redonner de la tension et de la fermeté à la peau du cou, souvent l'une des premières zones affectées par le vieillissement.

: Spécifiquement destiné à redonner de la tension et de la fermeté à la peau du cou, souvent l'une des premières zones affectées par le vieillissement. Résultats attendus : Un visage plus jeune, des traits plus fermes et naturels, tout en préservant l’expression et l’harmonie du visage. 3. Rhinoplastie (chirurgie du nez) La rhinoplastie modifie la forme et la taille du nez pour harmoniser les traits du visage ou améliorer la respiration. Rhinoplastie esthétique : Pour corriger des imperfections esthétiques comme une bosse nasale, un nez trop large ou asymétrique.

: Pour corriger des imperfections esthétiques comme une bosse nasale, un nez trop large ou asymétrique. Rhinoplastie fonctionnelle : Pour améliorer la fonction respiratoire, souvent en corrigeant une déviation de la cloison nasale.

: Pour améliorer la fonction respiratoire, souvent en corrigeant une déviation de la cloison nasale. Résultats attendus : Un nez harmonieux avec les traits du visage, une amélioration de la respiration si nécessaire. 4. Otoplastie (chirurgie des oreilles) L'otoplastie permet de corriger les oreilles décollées ou disproportionnées, en remodelant le cartilage pour les rapprocher du crâne ou améliorer leur forme. Résultats attendus : Des oreilles mieux positionnées, avec une apparence naturelle, réduisant l’effet des "oreilles décollées". 5. Lipofilling du visage Le lipofilling du visage consiste à injecter de la graisse autologue (prélevée d’une autre partie du corps) pour restaurer les volumes du visage perdus avec l'âge. Zones traitées : Pommettes, joues, tempes, cernes, menton.

: Pommettes, joues, tempes, cernes, menton. Résultats attendus : Un rajeunissement du visage avec des volumes naturels et harmonieux. Chirurgie mammaire 1. Augmentation mammaire par prothèses L’augmentation mammaire consiste à insérer des implants pour augmenter le volume et améliorer la forme des seins. Types de prothèses : Le Dr Smarrito utilise des implants de dernière génération, disponibles en plusieurs formes (ronds ou anatomiques) et textures pour s’adapter à la morphologie de chaque patiente.

: Le Dr Smarrito utilise des implants de dernière génération, disponibles en plusieurs formes (ronds ou anatomiques) et textures pour s’adapter à la morphologie de chaque patiente. Résultats attendus : Des seins plus volumineux, symétriques et en harmonie avec la silhouette. 2. Lipofilling mammaire Le lipofilling mammaire est une technique qui utilise la graisse autologue pour augmenter le volume des seins de manière naturelle. Avantages : Absence de corps étranger (implants), résultats plus subtils et naturels, et remodelage simultané d’une autre zone du corps via la liposuccion.

: Absence de corps étranger (implants), résultats plus subtils et naturels, et remodelage simultané d’une autre zone du corps via la liposuccion. Résultats attendus : Un volume modéré des seins avec un résultat très naturel. 3. Lifting des seins (mastopexie) Le lifting des seins permet de remonter et raffermir les seins tombants, souvent à la suite de grossesses, d'allaitements ou de pertes de poids importantes. Avec ou sans implants : Le lifting peut être réalisé seul ou associé à des implants pour un gain de volume en plus de la remontée des seins.

: Le lifting peut être réalisé seul ou associé à des implants pour un gain de volume en plus de la remontée des seins. Résultats attendus : Des seins plus fermes, mieux positionnés et en harmonie avec la silhouette. 4. Réduction mammaire La réduction mammaire est une intervention pour diminuer le volume des seins lorsqu'ils sont trop volumineux, causant des douleurs ou des inconforts physiques. Résultats attendus : Des seins plus petits, mais proportionnés, réduisant les maux de dos, les irritations cutanées et améliorant la posture. 5. Gynécomastie (chirurgie mammaire pour hommes) La gynécomastie corrige l'hypertrophie des glandes mammaires chez l'homme, en retirant l'excès de tissu mammaire pour un torse plus ferme et masculin. Résultats attendus : Un torse plus plat, avec des contours masculins et fermes. Chirurgie de la silhouette 1. Liposuccion La liposuccion permet d’éliminer les excès de graisse localisés résistants aux régimes alimentaires et à l'exercice physique. Zones traitées : Ventre, hanches, cuisses, bras, dos, menton.

: Ventre, hanches, cuisses, bras, dos, menton. Résultats attendus : Une silhouette plus fine et harmonieuse, avec des contours plus définis. 2. Abdominoplastie L’abdominoplastie est une chirurgie qui consiste à retirer l'excès de peau et de graisse de l'abdomen, souvent après une grossesse ou une perte de poids importante. Correction musculaire : L’opération inclut souvent la réparation des muscles abdominaux affaiblis ou séparés (diastasis) pour un résultat encore plus tonique.

: L’opération inclut souvent la réparation des muscles abdominaux affaiblis ou séparés (diastasis) pour un résultat encore plus tonique. Résultats attendus : Un ventre plus plat, plus ferme, avec un aspect tonique. 3. Bodylift Le bodylift est une intervention visant à retirer l'excès de peau et de graisse sur plusieurs parties du corps, notamment après une perte de poids massive. Zones traitées : Abdomen, hanches, fesses, cuisses.

Le Dr Stéphane Smarrito allie savoir-faire et technologies modernes pour offrir à ses patients des résultats harmonieux, naturels et durables. Chaque intervention est réalisée dans le respect des souhaits et de la morphologie du patient, avec un accompagnement personnalisé tout au long du processus. Pour en savoir plus sur ces interventions ou pour planifier une consultation, n'hésitez pas à contacter le Dr Smarrito.

