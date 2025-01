Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique La Liposuccion selon le Docteure Teresa Rotunno de Genève La liposuccion, également appelée lipoaspiration, est une intervention de chirurgie esthétique visant à supprimer définitivement les excès de graisse localisés. Le Docteur Teresa Rotunno, chirurgienne spécialiste FMH à Genève, propose des techniques avancées et personnalisées afin d’obtenir une silhouette harmonieuse avec des résultats naturels et durables.

1. Qu’est-ce que la liposuccion ? La liposuccion est une technique chirurgicale qui permet d’éliminer les amas graisseux résistants aux régimes et au sport. Contrairement à un amaigrissement classique, elle permet un remodelage précis de la silhouette en retirant sélectivement la graisse dans certaines zones du corps.

🔹 Objectif : Affiner et harmoniser les formes du corps.

🔹 Zones traitées : Ventre, hanches, poignées d’amour, cuisses, genoux, bras, dos, double menton.

🔹 Indication principale : Excès de graisse localisé, sans relâchement cutané important.

💡 À savoir : La liposuccion ne remplace pas un régime et ne constitue pas une solution à l’obésité. 2. Les différentes techniques de liposuccion utilisées par le Dr Teresa Rotunno Le Docteur Teresa Rotunno privilégie les techniques les plus avancées afin d’optimiser les résultats et la récupération. A. Liposuccion classique Technique traditionnelle par cannules fines insérées sous la peau.

insérées sous la peau. Aspiration douce de la graisse excédentaire.

Idéale pour les zones comme le ventre, les cuisses, les hanches. B. Liposuccion assistée par laser (lipolaser) Utilisation d’un laser pour liquéfier la graisse avant son extraction.

pour liquéfier la graisse avant son extraction. Permet une rétraction cutanée améliorée, idéale pour les peaux avec un léger relâchement. C. Liposuccion assistée par ultrasons (Vaser Lipo) Technologie qui utilise les ultrasons pour détacher la graisse en douceur.

pour détacher la graisse en douceur. Précise et peu invasive, idéale pour des zones sensibles comme le menton ou les bras. D. Liposuccion haute définition (HD Lipo ou Lipo 4D) Technique permettant un sculpting musculaire , notamment pour les abdominaux ou les pectoraux .

, notamment pour les . Très prisée chez les hommes souhaitant un torse dessiné. 💡 Choix de la technique : La méthode utilisée dépend du type de peau, du volume de graisse à retirer et des objectifs du patient. 3. À qui s’adresse la liposuccion ? Les bons candidats : ✔️ Personnes avec des zones graisseuses résistantes au sport et aux régimes.

✔️ Peau élastique permettant une bonne rétraction après l’aspiration.

✔️ Poids stable (IMC proche de la normale).

✔️ Non-fumeurs ou prêts à arrêter avant et après l’opération. Les contre-indications : ❌ Obésité ou surpoids excessif (IMC >30).

❌ Relâchement cutané important (dans ce cas, un lifting cutané peut être nécessaire).

❌ Problèmes de coagulation ou maladies chroniques non contrôlées.

💡 Consultation avec le Dr Rotunno : Un bilan médical permet de déterminer si la liposuccion est la meilleure solution pour vous. 4. Déroulement de l’intervention A. Avant l’opération : préparation Consultation approfondie avec le Dr Teresa Rotunno .

. Analyse de votre silhouette et des zones à traiter.

Photos médicales et simulation des résultats attendus .

. Examen clinique : bilan sanguin, arrêt du tabac et des médicaments fluidifiant le sang.

Port d’un vêtement de contention recommandé avant l’opération pour optimiser la récupération. B. Le jour de l’intervention 📍 Durée : 1h à 3h selon le nombre de zones traitées.

📍 Anesthésie : Locale ou générale selon la quantité de graisse retirée.

📍 Technique :

1️⃣ Incisions millimétriques cachées dans les plis naturels.

2️⃣ Introduction des cannules fines pour aspirer la graisse.

3️⃣ Fermeture des incisions et mise en place d’un bandage compressif. C. Après l’opération : convalescence et résultats Sortie le jour même en ambulatoire ou hospitalisation courte.

en ambulatoire ou hospitalisation courte. Douleurs légères à modérées , comparables à des courbatures.

, comparables à des courbatures. Port d’un panty de contention pendant 4 à 6 semaines .

pendant . Reprise des activités légères après 5 à 7 jours .

après . Reprise du sport après 4 à 6 semaines .

après . Les premiers résultats visibles dès 3 semaines, et le résultat définitif à 3-6 mois. 💡 Effet définitif : Une fois retirée, la graisse ne revient pas, sauf en cas de prise de poids excessive. 5. Liposuccion et lipofilling : une combinaison possible Le Dr Teresa Rotunno propose également le lipofilling, une technique où la graisse retirée est réinjectée dans une autre zone du corps.

🔹 Augmentation des fesses (Brazilian Butt Lift, BBL)

🔹 Augmentation mammaire naturelle

🔹 Correction des creux (visage, mains, jambes)

💡 Avantage : Procédure 100% naturelle, sans implants, utilisant votre propre graisse. 6. Les résultats et avantages de la liposuccion selon le Dr Teresa Rotunno Les bénéfices : ✔️ Affinement harmonieux de la silhouette.

✔️ Résultats durables si poids stable.

✔️ Amélioration de la confiance en soi.

✔️ Peu de cicatrices (incisions < 5 mm). Les limites : Ne remplace pas une perte de poids générale.

Nécessite une bonne élasticité de la peau .

. Un entretien du poids et du mode de vie est essentiel pour conserver les résultats. Pourquoi choisir le Dr Teresa Rotunno à Genève ? ✅ Chirurgienne spécialiste FMH en chirurgie esthétique et plastique.

✅ Techniques avancées et personnalisées pour chaque patient.

✅ Suivi médical attentif pour un rétablissement optimal.

✅ Résultats naturels et harmonieux.

📞 Vous envisagez une liposuccion ? Prenez rendez-vous avec le Dr Teresa Rotunno à Genève !

📞 Vous envisagez une liposuccion ? Prenez rendez-vous avec le Dr Teresa Rotunno à Genève !

Avec son expertise et son approche sur mesure, elle vous guidera vers la silhouette dont vous rêvez ! 💃✨ Source à lire : https://dr-rotunno.ch/silhouette/lipoaspiration/











