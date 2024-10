Le Docteur Smarrito Stéphane nous explique la blépharoplastie supérieure

1. Qu'est-ce que la blépharoplastie supérieure ?

2. Pourquoi envisager une blépharoplastie supérieure ?

3. À qui s'adresse cette intervention ?

4. Comment se déroule la consultation initiale ?

5. Comment se déroule l’intervention ?

6. Est-ce une intervention douloureuse ?

7. Quelles sont les suites opératoires ?

8. Quand peut-on reprendre une activité normale ?

9. Quelles sont les complications possibles ?

10. Quand les résultats sont-ils visibles ?

11. Les résultats sont-ils permanents ?

12. Quel est le coût d’une blépharoplastie supérieure ?

13. Y a-t-il des alternatives non chirurgicales ?

La blépharoplastie supérieure est une opération visant à retirer l'excès de peau, de muscle et parfois de graisse au niveau des paupières supérieures. Cette chirurgie corrige l'affaissement des paupières, qui peut donner un aspect fatigué ou vieilli au visage, et dans certains cas, limiter le champ de vision.Les raisons de recourir à une blépharoplastie supérieure peuvent être :La blépharoplastie supérieure s'adresse principalement à des patients :Lors de la première consultation avec le Dr Smarrito, vous discuterez de vos attentes et des objectifs de la chirurgie. Le médecin évalue votre état de santé général, la qualité de votre peau, et l’anatomie de vos paupières. Il est essentiel de poser toutes vos questions à cette étape pour bien comprendre les résultats attendus et le déroulement de l’intervention.L’opération de blépharoplastie supérieure dure environet se fait sous anesthésie locale, avec ou sans sédation. Le Dr Smarrito réalise une incision dans le pli naturel de la paupière, ce qui rend la cicatrice quasiment invisible une fois cicatrisée. Il retire ensuite l'excès de peau, de muscle et de graisse pour redonner un aspect lisse et rajeuni à la paupière.Non, la blépharoplastie supérieure n’est pas considérée comme douloureuse. L’anesthésie locale rend l’intervention indolore. Après l'opération, les patients ressentent généralement une légère gêne ou une sensation de tiraillement, mais celle-ci est facilement gérable avec des antalgiques légers prescrits par le Dr Smarrito.Après l’intervention, vous pouvez vous attendre à un léger gonflement et à des ecchymoses autour des yeux. Ceux-ci disparaissent généralement en. Le Dr Smarrito recommande de :La majorité des patients peuvent reprendre des activités légères après. Cependant, il est conseillé d’attendre environavant de reprendre des activités plus intenses. Si vous portez des lunettes ou des lentilles de contact, vous devrez probablement attendre quelques jours avant de pouvoir les utiliser à nouveau.Comme pour toute intervention chirurgicale, des risques existent, mais ils sont rares et généralement mineurs. Parmi les complications possibles, on peut citer :Les résultats définitifs de la blépharoplastie supérieure sont visibles après environ, une fois que le gonflement et les ecchymoses ont complètement disparu. Toutefois, les premiers effets sont déjà appréciables au bout de. Les cicatrices deviennent pratiquement invisibles dans le pli naturel de la paupière après quelques mois.Les résultats d'une blépharoplastie supérieure sont durables, mais il est important de comprendre que le processus naturel de vieillissement se poursuit. Cependant, la plupart des patients bénéficient des résultats pendantavant qu'une nouvelle intervention ne soit éventuellement envisagée.Le coût de la blépharoplastie supérieure varie en fonction des besoins spécifiques du patient, du lieu de l’intervention et des soins post-opératoires. Lors de la consultation avec le Dr Smarrito, vous recevrez un devis détaillé. Il est important de noter que cette intervention peut être partiellement couverte par l'assurance si elle est réalisée pour des raisons fonctionnelles (vision obstruée).Pour certains patients, descomme les injections de toxine botulique ou de l'acide hyaluronique peuvent être une solution temporaire pour rajeunir le regard sans passer par la chirurgie. Cependant, ces options ne corrigent pas l'excès de peau. Le Dr Smarrito pourra vous conseiller sur la meilleure option en fonction de votre cas.Laest une intervention sûre et efficace pour restaurer un regard plus jeune et reposé. Le Dr Stéphane Smarrito, expert en chirurgie esthétique, accompagne ses patients tout au long de ce processus pour s'assurer que les résultats soient naturels et à la hauteur de leurs attentes. Si vous envisagez cette opération, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée et obtenir des conseils adaptés à votre situation.Docteur Stéphane SmarritoAvenue de Mon Repos 141005 Lausanne