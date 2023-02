Les musées de Genève

Il y a plusieurs musées à Genève, en Suisse. Il s'agit notamment du Musée Ariana et du Musée d'art et d'histoire.



Le Musée d'Art et d'Histoire (MAH) est l'un des plus grands musées de Genève. Il propose une variété d'expositions et de programmes comprenant des expositions d'art, des concerts et des conférences.Le musée est situé dans une ancienne forteresse du XVe siècle qui surplombe le lac Léman. Il abrite plusieurs collections comprenant des objets d'archéologie, d'ethnologie et d'histoire naturelle provenant du monde entier. On y trouve également des peintures d'artistes tels que Monet ou Rodin, prêtées par de prestigieux musées européens comme la National Gallery de Londres ou le Musée du Louvre de Paris.Le MAH propose des visites guidées pour les groupes sur demande, mais celles-ci doivent être réservées au moins deux semaines avant votre date d'arrivée si vous souhaitez visiter le musée pendant la haute saison, entre le 15 avril et le 31 octobre.Le Musée Ariana est un musée d'art situé dans l'ancien cinéma Ariana. Le bâtiment a connu une nouvelle vie en tant que musée grâce à son propriétaire et fondateur, M. Nicolas Plattner.Le musée Ariana est situé dans la ville de Genève, en Suisse. Il est consacré à l'histoire d'Afghan Airlines et comprend des photographies, des uniformes et d'autres objets.La collection du musée comprend plus de 200 objets qui ont été donnés par d'anciens employés d'Ariana Afghan Airlines. Le musée expose également des modèles d'avions utilisés par cette compagnie au cours de son existence (de 1933 à 1992).Le musée est ouvert de 10 h à 18 h en semaine et de 10 h à 17 h le week-end.La collection comprend plus de 10 000 pièces provenant de différentes périodes et cultures ; elle présente également des œuvres d'artistes connus tels que Picasso, Matisse ou Degas. Les visiteurs peuvent voir certains de ces chefs-d'œuvre lors de leur visite au musée, et ce gratuitement !Le Musée d'histoire de Genève est situé dans la vieille ville, dans un ancien couvent bénédictin. Il présente une exposition sur l'histoire de Genève, des origines à nos jours. La mission de ce musée est de faire connaître et de préserver l'héritage de notre ville, tout en valorisant son patrimoine à travers des expositions et des publications.Le musée est ouvert depuis juin 2015 et accueille les visiteurs tous les jours sauf le lundi (fermé).Les musées de Genève sont un excellent moyen de mieux comprendre la ville et son histoire. Avec autant d'expositions fascinantes, il y en a pour tous les goûts !Source : https://mad-geneve.ch