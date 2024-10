Lifting des seins par le Dr Rotunno Teresa, tout savoir sur cette opération

Comprendre le Lifting des Seins

Qu'est-ce que le Lifting des Seins ?

Grossesses et allaitement : Les changements hormonaux et la production de lait peuvent étirer la peau et les tissus mammaires.

: Les changements hormonaux et la production de lait peuvent étirer la peau et les tissus mammaires. Vieillissement : Avec l'âge, la peau perd de son élasticité, ce qui peut entraîner un affaissement.

: Avec l'âge, la peau perd de son élasticité, ce qui peut entraîner un affaissement. Variations de poids : Les gains et pertes de poids successifs affectent la fermeté des seins.

: Les gains et pertes de poids successifs affectent la fermeté des seins. Hérédité : La génétique joue un rôle dans la forme et la position naturelle des seins.

Objectifs du Lifting des Seins

Remonter les seins pour une position plus élevée sur la poitrine.

pour une position plus élevée sur la poitrine. Redéfinir le contour et la forme des seins pour une apparence plus jeune.

et la forme des seins pour une apparence plus jeune. Réadapter la taille et la position de l'aréole si elle est dilatée ou située trop bas.

Consultation avec le Dr Teresa Rotunno

Première Rencontre

Écoutera vos attentes : Comprendre vos objectifs est essentiel pour déterminer la meilleure approche.

: Comprendre vos objectifs est essentiel pour déterminer la meilleure approche. Évaluera votre santé générale : Un examen médical pour s'assurer que vous êtes une candidate appropriée.

: Un examen médical pour s'assurer que vous êtes une candidate appropriée. Analysera la morphologie de vos seins : Taille, forme, qualité de la peau et position des aréoles.

Discussion des Options

Techniques chirurgicales disponibles : Il existe plusieurs méthodes de lifting, et le choix dépendra de l'ampleur de la ptose et de vos préférences.

: Il existe plusieurs méthodes de lifting, et le choix dépendra de l'ampleur de la ptose et de vos préférences. Possibilité d'associer une augmentation mammaire : Si vous souhaitez augmenter le volume, des implants ou un lipofilling peuvent être envisagés en combinaison avec le lifting.

: Si vous souhaitez augmenter le volume, des implants ou un lipofilling peuvent être envisagés en combinaison avec le lifting. Risques et complications potentielles : Le Dr Rotunno vous informera en détail pour une décision éclairée.

Le Procédé Chirurgical

Préparation Avant l'Opération

Examens préopératoires : Analyses sanguines, mammographie ou échographie si nécessaire.

: Analyses sanguines, mammographie ou échographie si nécessaire. Arrêt du tabac : Recommandé pour favoriser la cicatrisation.

: Recommandé pour favoriser la cicatrisation. Arrêt de certains médicaments : Comme les anticoagulants ou anti-inflammatoires.

Déroulement de l'Intervention

Anesthésie : Généralement réalisée sous anesthésie générale.

: Généralement réalisée sous anesthésie générale. Durée : L'opération dure entre 2 et 3 heures, selon la technique employée.

: L'opération dure entre 2 et 3 heures, selon la technique employée. Incisions : Le type d'incision dépend du degré de ptose : Péri-aréolaire : Autour de l'aréole pour les ptoses légères. Verticale : Autour de l'aréole et verticalement jusqu'au pli du sein. En ancre : Pour les ptoses importantes, ajoutant une incision horizontale dans le pli du sein.

: Le type d'incision dépend du degré de ptose : Remodelage des tissus : Le Dr Rotunno repositionne le tissu mammaire pour créer une forme naturelle.

: Le Dr Rotunno repositionne le tissu mammaire pour créer une forme naturelle. Réduction de l'aréole : Si nécessaire, pour l'harmoniser avec la nouvelle forme du sein.

: Si nécessaire, pour l'harmoniser avec la nouvelle forme du sein. Sutures : Utilisation de points résorbables pour minimiser les cicatrices.

Phase Post-Opératoire

Hospitalisation et Retour à Domicile

Durée de séjour : Une hospitalisation de 24 à 48 heures est généralement nécessaire.

: Une hospitalisation de 24 à 48 heures est généralement nécessaire. Pansements : Un bandage élastique ou un soutien-gorge de contention est appliqué pour soutenir les seins.

Suivi et Soins

Douleurs : Gérées avec des analgésiques prescrits.

: Gérées avec des analgésiques prescrits. Soins des cicatrices : Instructions pour maintenir les incisions propres et surveiller tout signe d'infection.

: Instructions pour maintenir les incisions propres et surveiller tout signe d'infection. Port du soutien-gorge de contention : À porter jour et nuit pendant environ 6 semaines.

: À porter jour et nuit pendant environ 6 semaines. Éviter les efforts physiques : Pas de sport ni de port de charges lourdes pendant 4 à 6 semaines.

Résultats et Attentes

Résultat Immédiat

Apparence des seins : Remontés et plus fermes, bien que légèrement enflés.

: Remontés et plus fermes, bien que légèrement enflés. Cicatrices visibles : Elles s'estomperont avec le temps.

Résultat à Long Terme

Stabilité : Les résultats sont durables, mais le processus de vieillissement naturel continue.

: Les résultats sont durables, mais le processus de vieillissement naturel continue. Cicatrices : Deviendront plus discrètes après 12 à 18 mois.

: Deviendront plus discrètes après 12 à 18 mois. Satisfaction : La plupart des patientes ressentent une amélioration significative de l'estime de soi et du confort physique.

Risques et Complications Potentielles

Infection : Rare, mais peut nécessiter un traitement antibiotique.

: Rare, mais peut nécessiter un traitement antibiotique. Troubles de la cicatrisation : Notamment chez les fumeuses.

: Notamment chez les fumeuses. Perte de sensibilité : Temporaire ou permanente au niveau des mamelons.

: Temporaire ou permanente au niveau des mamelons. Asymétrie : De légères différences peuvent persister.

Questions Fréquemment Posées

Puis-je allaiter après un lifting des seins ?

À partir de quel âge peut-on envisager un lifting des seins ?

Le lifting des seins est-il pris en charge par l'assurance maladie ?

Combien de temps durent les résultats ?

Prendre Rendez-vous avec le Dr Teresa Rotunno

Le lifting des seins est une procédure chirurgicale qui corrige la ptose mammaire, c'est-à-dire le relâchement et la chute des seins. Ce phénomène peut être causé par plusieurs facteurs :Lors de la première consultation, le Dr Rotunno :Le Dr Rotunno met tout en œuvre pour minimiser ces risques en utilisant des techniques éprouvées et en assurant un suivi personnalisé.Dans la plupart des cas, la capacité d'allaiter est préservée. Il est important de discuter de vos projets de grossesse avec le Dr Rotunno lors de la consultation.Il est recommandé d'attendre que le développement mammaire soit complet, généralement après 18 ans. Toutefois, chaque cas est unique et sera évalué individuellement.En Suisse, le lifting des seins est considéré comme une chirurgie esthétique et n'est généralement pas couvert par l'assurance, sauf en cas de reconstruction post-mastectomie.Les résultats sont durables, mais ils peuvent être affectés par le vieillissement, les fluctuations de poids et les grossesses futures.Si vous envisagez un lifting des seins et souhaitez bénéficier de l'expertise du Dr Rotunno :Le Dr Teresa Rotunno et son équipe sont dédiés à offrir des soins personnalisés et de haute qualité pour vous aider à atteindre vos objectifs esthétiques en toute sécurité.