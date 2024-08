Lifting visage, le Dr Smarrito de Lausanne nous explique tout !

1. Qu'est-ce qu'un lifting du visage ?

Lifting facial complet : Traite l'ensemble du visage, y compris les joues, la mâchoire et le cou.

: Traite l'ensemble du visage, y compris les joues, la mâchoire et le cou. Lifting partiel : Se concentre sur une zone spécifique, comme le bas du visage (lifting cervico-facial) ou le tiers supérieur du visage (lifting frontal).

2. Pourquoi envisager un lifting du visage ?

Rajeunir l'apparence : En éliminant les signes visibles du vieillissement.

: En éliminant les signes visibles du vieillissement. Rétablir les contours : En redéfinissant la mâchoire, les joues et le cou.

: En redéfinissant la mâchoire, les joues et le cou. Améliorer la confiance en soi : En redonnant une apparence plus jeune et plus dynamique.

3. Consultation préopératoire

4. Les différentes techniques de lifting du visage

4.1. Lifting cutané

4.2. Lifting SMAS (Système Musculo-Aponévrotique Superficiel)

4.3. Lifting du cou

4.4. Lifting frontal

5. Le déroulement de l'intervention

Incisions : Les incisions sont soigneusement placées pour minimiser les cicatrices visibles. Elles sont généralement situées dans la ligne des cheveux, autour des oreilles et parfois sous le menton.

: Les incisions sont soigneusement placées pour minimiser les cicatrices visibles. Elles sont généralement situées dans la ligne des cheveux, autour des oreilles et parfois sous le menton. Repositionnement des tissus : Je commence par repositionner les tissus sous-jacents du visage pour restaurer les contours naturels. Ensuite, j'étire la peau en excès, qui est ensuite retirée. Si nécessaire, de la graisse peut être retirée ou redistribuée pour améliorer les contours.

: Je commence par repositionner les tissus sous-jacents du visage pour restaurer les contours naturels. Ensuite, j'étire la peau en excès, qui est ensuite retirée. Si nécessaire, de la graisse peut être retirée ou redistribuée pour améliorer les contours. Fermeture des incisions : Les incisions sont fermées avec des sutures fines et absorbables, ou non absorbables, selon le cas. Des bandages peuvent être appliqués pour réduire le gonflement et soutenir les tissus pendant la cicatrisation.

6. Récupération après un lifting du visage

Jours 1 à 3 : Vous ressentirez probablement un gonflement et des ecchymoses, ainsi qu'une sensation de tiraillement au niveau du visage. Des compresses froides et des analgésiques vous seront prescrits pour gérer l'inconfort.

: Vous ressentirez probablement un gonflement et des ecchymoses, ainsi qu'une sensation de tiraillement au niveau du visage. Des compresses froides et des analgésiques vous seront prescrits pour gérer l'inconfort. Semaine 1 : La majorité des sutures sont retirées après environ 5 à 7 jours. Le gonflement commencera à diminuer, mais il est conseillé de continuer à éviter toute activité physique intense.

: La majorité des sutures sont retirées après environ 5 à 7 jours. Le gonflement commencera à diminuer, mais il est conseillé de continuer à éviter toute activité physique intense. Semaine 2 à 3 : À ce stade, la plupart des ecchymoses auront disparu, et vous pourrez reprendre des activités légères. Le résultat final commencera à être visible, bien que le visage puisse encore être légèrement enflé.

: À ce stade, la plupart des ecchymoses auront disparu, et vous pourrez reprendre des activités légères. Le résultat final commencera à être visible, bien que le visage puisse encore être légèrement enflé. Mois 1 à 3 : Les résultats continuent de s'améliorer, et les cicatrices s'estompent progressivement. Vous pourrez reprendre vos activités normales, y compris l'exercice, selon les conseils donnés lors des visites de suivi.

7. Résultats et durée des effets

8. Risques et complications

Infection : Toujours possible, mais minimisée par des soins postopératoires appropriés.

: Toujours possible, mais minimisée par des soins postopératoires appropriés. Hématome : Un saignement sous la peau qui peut nécessiter une intervention supplémentaire.

: Un saignement sous la peau qui peut nécessiter une intervention supplémentaire. Cicatrices : Bien que les incisions soient placées pour être discrètes, certaines cicatrices peuvent être visibles.

: Bien que les incisions soient placées pour être discrètes, certaines cicatrices peuvent être visibles. Asymétrie : Une légère asymétrie peut se produire, bien que les ajustements soient possibles.

9. Suivi post-opératoire

Le lifting du visage, également connu sous le nom de rhytidectomie, est une intervention chirurgicale qui vise à rajeunir l'apparence du visage en corrigeant les signes du vieillissement. En tant que spécialiste de la chirurgie esthétique, je suis ici pour vous guider à travers chaque étape de cette procédure, en vous fournissant toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.Le lifting du visage est une intervention chirurgicale conçue pour réduire les rides et le relâchement cutané du visage et du cou. Cette procédure permet de retendre la peau, de repositionner les tissus sous-jacents et d'éliminer l'excès de graisse pour redonner au visage une apparence plus jeune et plus ferme. Le lifting du visage peut cibler différentes zones :Le vieillissement entraîne des changements naturels au niveau du visage, tels que l'affaissement de la peau, l'apparition de rides profondes et la perte de volume. Ces changements peuvent donner au visage un aspect fatigué ou triste. Le lifting du visage permet de :La première étape vers un lifting du visage est une consultation approfondie. Lors de cette rencontre, nous discuterons de vos attentes, de vos antécédents médicaux et de vos préoccupations spécifiques. Je procèderai également à une évaluation complète de votre visage pour déterminer la meilleure approche chirurgicale. Cette consultation est essentielle pour établir un plan personnalisé qui répond à vos besoins uniques.Il existe plusieurs techniques de lifting du visage, chacune adaptée à des besoins spécifiques :Cette technique consiste à retirer l'excès de peau sans toucher aux tissus sous-jacents. Elle est idéale pour les patients ayant un relâchement cutané modéré et des rides superficielles.Le lifting SMAS est une technique plus avancée qui cible non seulement la peau, mais aussi les structures sous-jacentes du visage, comme les muscles et les tissus conjonctifs. En repositionnant ces tissus, cette méthode permet d'obtenir des résultats plus durables et naturels.Souvent combiné avec un lifting du visage , le lifting du cou vise à corriger l'affaissement et l'excès de peau dans cette région, améliorant ainsi la définition de la mâchoire et réduisant l'apparence du double menton.Le lifting frontal se concentre sur le front et les sourcils, corrigeant les rides profondes du front et l'affaissement des sourcils pour un regard plus ouvert et éveillé.Le lifting du visage est réalisé sous anesthésie générale ou locale avec sédation, selon l'étendue de la chirurgie et les préférences du patient. Voici les principales étapes de l'intervention :La récupération après un lifting du visage peut varier en fonction de l'étendue de la chirurgie. Voici à quoi vous pouvez vous attendre :Les résultats d'un lifting du visage sont visibles dès que le gonflement initial diminue. Le visage apparaît plus jeune, les contours sont restaurés, et les rides profondes sont atténuées. Les résultats sont durables, souvent pendant 7 à 10 ans, mais il est important de se rappeler que le processus de vieillissement continue. Des soins réguliers de la peau et des traitements non invasifs peuvent aider à prolonger les effets de la chirurgie.Comme toute intervention chirurgicale, le lifting du visage comporte des risques, bien qu'ils soient rares. Les complications possibles incluent :Je discute toujours en détail de ces risques avec mes patients lors de la consultation préopératoire pour m'assurer qu'ils sont bien informés.Le suivi après un lifting du visage est essentiel pour assurer une récupération en douceur et des résultats optimaux. Je vous verrai régulièrement après l'opération pour surveiller la cicatrisation, retirer les sutures et m'assurer que vous êtes satisfait(e) des résultats. Mon équipe et moi restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations pendant cette période.Le lifting du visage est une procédure efficace pour rajeunir l'apparence et redonner confiance en soi. Mon approche personnalisée vise à offrir des résultats naturels et durables, tout en minimisant les risques et les complications. Si vous envisagez un lifting du visage, je vous encourage à prendre rendez-vous pour une consultation. Ensemble, nous discuterons de vos objectifs et de la meilleure stratégie pour les atteindre, en tenant compte de votre anatomie unique et de vos attentes.Je suis ici pour vous accompagner à chaque étape de ce parcours vers un nouveau visage, plus jeune et rafraîchi.