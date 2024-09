Liposuccion, Le Dr Xavier Tenorio de Genève nous explique les nouveautés

1. Les zones du corps traitables

: Le Dr Tenorio pratique également la liposuccion du menton pour éliminer les dépôts graisseux qui créent un double menton, affinant ainsi le profil et le cou. Les mollets et chevilles : Ces zones peuvent être traitées pour obtenir une apparence plus fine et plus tonique, particulièrement chez les patients cherchant à améliorer l'aspect de leurs jambes.

La liposuccion, également appelée lipoaspiration, est une technique de chirurgie esthétique pratiquée par le Dr Xavier Tenorio pour éliminer les excès de graisse localisés sur diverses parties du corps. Elle permet de sculpter la silhouette en éliminant les dépôts graisseux résistants à l’alimentation et à l’exercice physique. Cette procédure est couramment réalisée pour traiter plusieurs zones du corps et peut être adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient.Le Dr Tenorio est spécialisé dans la liposuccion de diverses parties du corps, qui incluent :La liposuccion se déroule sous anesthésie locale ou générale selon les zones traitées et la quantité de graisse à retirer. De fines canules sont insérées à travers de petites incisions discrètes dans la peau pour aspirer les dépôts graisseux. Le Dr Tenorio utilise des techniques modernes et sécurisées pour assurer des résultats optimaux et minimiser les risques.Les candidats à la liposuccion sont des patients ayant des zones de graisse localisées résistantes à l’exercice et aux régimes. Ils doivent avoir une peau relativement élastique pour que celle-ci puisse se rétracter correctement après le retrait de la graisse. La liposuccion n'est pas un traitement pour perdre du poids, mais pour remodeler la silhouette.Après la liposuccion, les patients peuvent ressentir une légère gêne, des ecchymoses et un gonflement dans les zones traitées. Le port d’un vêtement de compression est souvent recommandé pour aider la peau à se rétracter et à réduire l'enflure. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités normales après environ une semaine, mais les efforts physiques intenses doivent être évités pendant plusieurs semaines.Les résultats d'une liposuccion sont durables, car les cellules graisseuses retirées ne se régénèrent pas. Cependant, il est essentiel de maintenir un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée et de l’exercice, pour éviter que les cellules graisseuses restantes ne se développent dans d'autres zones du corps.Les résultats finaux apparaissent après plusieurs mois, une fois que le gonflement post-opératoire s'est résorbé. Le corps aura un contour plus harmonieux, et la silhouette sera affinée, offrant un résultat naturel et durable.Le Dr Xavier Tenorio assure un suivi post-opératoire attentif pour s'assurer de la bonne récupération de ses patients et garantir que les résultats correspondent à leurs attentes. La liposuccion permet d'obtenir une silhouette plus sculptée et équilibrée, en redonnant confiance et satisfaction aux patients.