Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Liposuccion de l'abdomen Le Dr Tenorio de Genève répond à nos questions

Qu'est-ce que la liposuccion ? Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui consiste à extraire/aspirer le tissu adipeux sous-cutané en introduisant un tube (canule) sous la peau par des incisions de 3 à 4 millimètres et dont l'objectif est d'améliorer esthétiquement la silhouette.





À qui s'adresse la liposuccion ?

La liposuccion est indiquée pour les patients majeurs, en bonne santé et qui présentent des accumulations de graisse localisées dans une zone du corps qu'ils souhaitent éliminer. Avant de demander une intervention, les patients ont essayé de traiter ces zones avec un régime et de l'exercice, sans résultat. La répartition habituelle de la graisse dépend du sexe, les hanches et les fesses étant les zones les plus touchées chez les femmes et l'abdomen et les flancs chez les hommes.



Comment se déroule la liposuccion ?

Avant de retirer la graisse, le tissu adipeux est infiltré avec une combinaison de sérum, d'anesthésiques locaux et de vasoconstricteurs. Cela accélère l'aspiration ultérieure de la graisse à travers une canule spécifique, avec peu de perte de sang et une graisse propre qui permet de l'utiliser ultérieurement pour le lipofilling.

Lieu de la liposuccion

Une telle opération doit être réalisée dans un bloc opératoire agréé, en présence d'une équipe d'anesthésistes, de chirurgiens qualifiés et de personnel infirmier. Elle est généralement pratiquée sous anesthésie locale et sédation intraveineuse, surveillée et contrôlée en permanence par l'anesthésiste. Il s'agit généralement d'une procédure ambulatoire, et le patient peut rentrer chez lui lorsqu'il se réveille de l'anesthésie et qu'il s'est rétabli.

Durée de l'opération

La durée de l'intervention varie en fonction des zones à traiter et de la quantité de graisse à éliminer. Certaines opérations ne durent qu'une heure environ, tandis que d'autres peuvent durer jusqu'à trois heures. La durée de l'intervention varie également selon qu'elle est pratiquée seule ou en combinaison avec d'autres procédures.



Quelle est la durée de la période postopératoire ?

Il faut distinguer les suites opératoires immédiates, à moyen et à long terme. Dans la période postopératoire immédiate, la douleur et la prise d'antalgiques durent en moyenne 2 à 3 jours après l'intervention. À moyen terme, à partir du troisième jour, la gêne diminue considérablement et le patient peut mener une vie sociale et professionnelle normale. À long terme, le patient ne ressent généralement aucune gêne, même si la zone traitée est encore un peu gonflée. Il s'agit généralement d'une intervention postopératoire qui ne nécessite pas plus de deux ou trois jours de repos relatif.



Quelles sont les recommandations pour une meilleure période postopératoire ?

Il est essentiel que le patient porte un vêtement de compression en permanence sur la zone traitée pendant 3 à 4 semaines. Le patient ne doit pas l'enlever 24 heures sur 24 et doit même dormir avec. Il ne peut l'enlever qu'au bout de 4-5 jours pour se doucher et laver la gaine elle-même. Il est conseillé d'appliquer des crèmes hydratantes sur les zones traitées après la douche.



Comment sont les cicatrices de l'opération ?

Elles sont très petites, quelques millimètres de diamètre, et leur entretien et leur cicatrisation ne sont donc pas compliqués. En outre, les incisions sont pratiquées à des endroits stratégiques et discrets et les cicatrices sont rarement visibles après un certain temps.



Combien de temps durent les ecchymoses, les gonflements et les œdèmes ?

Les bleus ou ecchymoses (hématomes) durent entre 2 et 3 semaines, étant plus intenses dans les zones où la gaine n'arrive pas en raison de l'absence de compression. Ils apparaissent également dans les zones basses, en raison de la force de gravité. Cependant, le gonflement et l'œdème peuvent persister sous une forme légère pendant une période plus longue, jusqu'à 3 mois.



Combien de temps faut-il pour voir les résultats d'une liposuccion ?

Les résultats sont immédiats, mais il faut attendre quelques mois pour apprécier le résultat définitif, car il faut environ 6 mois pour que le patient élimine complètement le gonflement et l'œdème.

Drainage lymphatique postopératoire

Les drainages lymphatiques sont fortement recommandés, car ils permettent d'éliminer l'œdème et de réduire le gonflement plus rapidement. Ils doivent être commencés dès l'ablation de la gaine, car il est plus important de rester en permanence dans la gaine jusqu'à 3 semaines. Le nombre de drainages n'est pas limité, mais 2 à 4 séances suffisent généralement.



Quelle est la durée des résultats de la liposuccion ?

Les résultats sont permanents car chez l'homme, à partir de l'âge de 12 ans, les adipocytes ne se reproduisent plus, donc de nouveaux adipocytes ne réapparaissent pas dans la zone traitée. C'est pourquoi le patient doit maintenir un poids stable, avec une vie saine et active, car avec le temps il est possible d'accumuler de la graisse dans une autre zone du corps.



Puis-je combiner une liposuccion avec une autre intervention chirurgicale en même temps ?

Il est très fréquent de réaliser une liposuccion de deux zones différentes, comme l'abdomen et les flancs. Ou de réaliser une autre opération lors de la même intervention, par exemple en combinant une liposuccion avec une abdominoplastie. Il n'est ni pratique ni sûr de procéder à une méga-liposuccion impliquant le retrait de plus de 6 litres de graisse en une seule opération.



Puis-je réintroduire la graisse dans une autre zone ?

Il est très fréquent que la graisse extraite, par exemple de l'abdomen, soit réintroduite dans une autre zone du corps, comme les fesses, les mollets ou les seins. Cette procédure, appelée Lipofilling ou Lipotransfert, est très efficace. La graisse est considérée comme le meilleur matériau de comblement, car elle ne provoque pas de rejet et, une fois les premières étapes passées, les résultats sont définitifs.



Reprise de l'activité physique et sportive après la liposuccion

Le patient peut reprendre progressivement son activité physique. Les premiers jours après l'intervention, il est conseillé de marcher 30 minutes par jour pour éliminer l'œdème et les ecchymoses et réduire le gonflement. Un mois après l'opération, le patient peut faire des exercices doux comme la natation ou des exercices de renforcement musculaire, et s'abstenir d'exercices plus brusques ou à impact comme la course à pied ou l'aérobic. Dans de nombreux cas, c'est l'évolution du patient qui détermine le moment où il peut reprendre une activité sportive normale.



Liposuccion de l'abdomen chez l'homme

Chez les hommes, il est très fréquent de combiner la liposuccion de l'abdomen avec le marquage des insertions des muscles abdominaux, connu sous le nom de gravure abdominale ou de liposuccion des six-packs. Ce résultat est obtenu en permettant au derme d'adhérer au plan musculaire au niveau des lignes d'insertion, ce qui donne un aspect remarquablement athlétique à l'abdomen. Cette intervention s'accompagne également d'un vêtement de compression.



Contrôle postopératoire

Les contrôles postopératoires débutent le lendemain de l'intervention et s'espacent jusqu'à la sortie définitive du patient. On considère que les résultats ne seront définitifs que 6 mois après l'intervention. Ceci est valable pour les zones ayant fait l'objet d'une aspiration (liposuccion) comme pour celles ayant fait l'objet d'un remplissage ou d'un lipofilling (liposculpture).

En savoir plus : https://esthetique-line.ch/liposuccion-pour-le-visage/

https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-de-la-silhouette/liposuccion-geneve La liposuccion est indiquée pour les patients majeurs, en bonne santé et qui présentent des accumulations de graisse localisées dans une zone du corps qu'ils souhaitent éliminer. Avant de demander une intervention, les patients ont essayé de traiter ces zones avec un régime et de l'exercice, sans résultat. La répartition habituelle de la graisse dépend du sexe, les hanches et les fesses étant les zones les plus touchées chez les femmes et l'abdomen et les flancs chez les hommes.Avant de retirer la graisse, le tissu adipeux est infiltré avec une combinaison de sérum, d'anesthésiques locaux et de vasoconstricteurs. Cela accélère l'aspiration ultérieure de la graisse à travers une canule spécifique, avec peu de perte de sang et une graisse propre qui permet de l'utiliser ultérieurement pour le lipofilling.Lieu de la liposuccionUne telle opération doit être réalisée dans un bloc opératoire agréé, en présence d'une équipe d'anesthésistes, de chirurgiens qualifiés et de personnel infirmier. Elle est généralement pratiquée sous anesthésie locale et sédation intraveineuse, surveillée et contrôlée en permanence par l'anesthésiste. Il s'agit généralement d'une procédure ambulatoire, et le patient peut rentrer chez lui lorsqu'il se réveille de l'anesthésie et qu'il s'est rétabli.Durée de l'opérationLa durée de l'intervention varie en fonction des zones à traiter et de la quantité de graisse à éliminer. Certaines opérations ne durent qu'une heure environ, tandis que d'autres peuvent durer jusqu'à trois heures. La durée de l'intervention varie également selon qu'elle est pratiquée seule ou en combinaison avec d'autres procédures.Il faut distinguer les suites opératoires immédiates, à moyen et à long terme. Dans la période postopératoire immédiate, la douleur et la prise d'antalgiques durent en moyenne 2 à 3 jours après l'intervention. À moyen terme, à partir du troisième jour, la gêne diminue considérablement et le patient peut mener une vie sociale et professionnelle normale. À long terme, le patient ne ressent généralement aucune gêne, même si la zone traitée est encore un peu gonflée. Il s'agit généralement d'une intervention postopératoire qui ne nécessite pas plus de deux ou trois jours de repos relatif.Il est essentiel que le patient porte un vêtement de compression en permanence sur la zone traitée pendant 3 à 4 semaines. Le patient ne doit pas l'enlever 24 heures sur 24 et doit même dormir avec. Il ne peut l'enlever qu'au bout de 4-5 jours pour se doucher et laver la gaine elle-même. Il est conseillé d'appliquer des crèmes hydratantes sur les zones traitées après la douche.Elles sont très petites, quelques millimètres de diamètre, et leur entretien et leur cicatrisation ne sont donc pas compliqués. En outre, les incisions sont pratiquées à des endroits stratégiques et discrets et les cicatrices sont rarement visibles après un certain temps.Les bleus ou ecchymoses (hématomes) durent entre 2 et 3 semaines, étant plus intenses dans les zones où la gaine n'arrive pas en raison de l'absence de compression. Ils apparaissent également dans les zones basses, en raison de la force de gravité. Cependant, le gonflement et l'œdème peuvent persister sous une forme légère pendant une période plus longue, jusqu'à 3 mois.Les résultats sont immédiats, mais il faut attendre quelques mois pour apprécier le résultat définitif, car il faut environ 6 mois pour que le patient élimine complètement le gonflement et l'œdème.Drainage lymphatique postopératoireLes drainages lymphatiques sont fortement recommandés, car ils permettent d'éliminer l'œdème et de réduire le gonflement plus rapidement. Ils doivent être commencés dès l'ablation de la gaine, car il est plus important de rester en permanence dans la gaine jusqu'à 3 semaines. Le nombre de drainages n'est pas limité, mais 2 à 4 séances suffisent généralement.Les résultats sont permanents car chez l'homme, à partir de l'âge de 12 ans, les adipocytes ne se reproduisent plus, donc de nouveaux adipocytes ne réapparaissent pas dans la zone traitée. C'est pourquoi le patient doit maintenir un poids stable, avec une vie saine et active, car avec le temps il est possible d'accumuler de la graisse dans une autre zone du corps.Il est très fréquent de réaliser une liposuccion de deux zones différentes, comme l'abdomen et les flancs. Ou de réaliser une autre opération lors de la même intervention, par exemple en combinant une liposuccion avec une abdominoplastie. Il n'est ni pratique ni sûr de procéder à une méga-liposuccion impliquant le retrait de plus de 6 litres de graisse en une seule opération.Il est très fréquent que la graisse extraite, par exemple de l'abdomen, soit réintroduite dans une autre zone du corps, comme les fesses, les mollets ou les seins. Cette procédure, appelée Lipofilling ou Lipotransfert, est très efficace. La graisse est considérée comme le meilleur matériau de comblement, car elle ne provoque pas de rejet et, une fois les premières étapes passées, les résultats sont définitifs.Le patient peut reprendre progressivement son activité physique. Les premiers jours après l'intervention, il est conseillé de marcher 30 minutes par jour pour éliminer l'œdème et les ecchymoses et réduire le gonflement. Un mois après l'opération, le patient peut faire des exercices doux comme la natation ou des exercices de renforcement musculaire, et s'abstenir d'exercices plus brusques ou à impact comme la course à pied ou l'aérobic. Dans de nombreux cas, c'est l'évolution du patient qui détermine le moment où il peut reprendre une activité sportive normale.Chez les hommes, il est très fréquent de combiner la liposuccion de l'abdomen avec le marquage des insertions des muscles abdominaux, connu sous le nom de gravure abdominale ou de liposuccion des six-packs. Ce résultat est obtenu en permettant au derme d'adhérer au plan musculaire au niveau des lignes d'insertion, ce qui donne un aspect remarquablement athlétique à l'abdomen. Cette intervention s'accompagne également d'un vêtement de compression.Les contrôles postopératoires débutent le lendemain de l'intervention et s'espacent jusqu'à la sortie définitive du patient. On considère que les résultats ne seront définitifs que 6 mois après l'intervention. Ceci est valable pour les zones ayant fait l'objet d'une aspiration (liposuccion) comme pour celles ayant fait l'objet d'un remplissage ou d'un lipofilling (liposculpture).En savoir plus :



Dr Xavier Tenorio

Lu 27 fois









Flashback : < > Comment se déroule une Abdominoplastie ? Augmentation mammaire découvrir quelques sites Abdominoplastie ou Lifting du ventre, le Dr Xavier Tenorio de Genève nous en parle Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique