Location de voiture en Suisse

Pour qui est-il recommandé de louer une voiture

Dans tous les endroits, la location d'une voiture est toujours la meilleure solution pour ceux qui n'aiment pas les contraintes imposées par les voyages organisés et les transports publics, mais la Suisse en particulier est une destination qui ne peut être pleinement appréciée qu'en voyageant avec un véhicule privé. La côte sicilienne est parsemée de plages et de criques, et l'une des meilleures expériences à vivre pendant des vacances en Suisse est de s'arrêter sur une plage au hasard de la route sur le Lac Léman : elle sera presque certainement magnifique et presque déserte ! Ces découvertes fortuites sont refusées à ceux qui se déplacent en transports publics, qui doivent inévitablement suivre un itinéraire fixe. Non seulement les plages paradisiaques, mais aussi les villages intéressants et riches en histoire ne sont souvent pas accessibles en bus ou en train.La location d'une voiture est particulièrement recommandée pour : les personnes voyageant avec des bagages lourds : il est beaucoup moins fatigant de charger les valises dans le compartiment à bagages que de les porter dans les trains et les bus bondés. les familles, surtout si vous avez des enfants en bas âge : les longs trajets sont ennuyeux et stressants pour les enfants, mais avec une voiture, vous pouvez vous arrêter chaque fois que vos petits ont besoin d'un bain, d'un goûter ou de se dégourdir les jambes. un groupe d'amis : en divisant les coûts de la voiture ou de plusieurs voitures, vous pouvez économiser sur les billets de train et de bus. Plus vous êtes nombreux, plus vous économisez. un couple : la voiture de location est synonyme d'intimité, il n'y a que vous et vous pouvez vous raconter vos secrets, vous murmurer des mots doux, plaisanter et rire bruyamment sans que la personne assise à côté de vous ne s'impatiente ! Pourquoi réserver avant de partir Louer une voiture en Sicile est le meilleur moyen de visiter l'île Il est toujours conseillé de réserver une voiture de location avant de partir, surtout si vous choisissez des destinations touristiques populaires comme la Sicile et encore plus si vous voyagez en juillet et août.: en réservant à l'avance, il est plus facile de comparer les offres et d'obtenir de bons prix, alors qu'une fois sur place, vous êtes obligé d'accepter le prix proposé. Un autre facteur très important à prendre en considération est qu'avec une réservation en ligne, vous disposez de beaucoup de temps pour lire et comparer non seulement les prix, mais aussi les conditions imposées par les différentes compagnies, y compris les différentes polices d'assurance proposées. Si vous réservez longtemps à l'avance, vous aurez également un plus grand choix de voitures disponibles et pourrez donc sélectionner celle qui répond le mieux à vos besoins, en tenant compte également des options : vous ne voulez pas partir sans autoradio ! -Sites Internet utiles :