Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Lunettes de soleil Ray Ban Sachez en plus sur l'histoire récente de Ray Ban avec cet article sur l'histoire de la marque







Années 2000 : Culture et communication 2003 est une année cruciale pour la marque, qui s’étend à l’ajout des lignes Ray-Ban Vista pour les verres correcteurs et Ray-Ban Junior. pour les petits. Ray-Ban Vista s'appuie sur l'héritage pop et le savoir-faire méticuleux de la marque pour créer des lunettes à la fois imprégné du style et de la qualité Ray-Ban. Première collection de lunettes de soleil entièrement dédiée aux enfants entre les 8 et 12 ans, Ray-Ban Junior vise à fournir une protection oculaire efficace sans négliger l'esthétique et le confort du cadres. En 2005, Ray-Ban Junior comprenait également des modèles tout en titane, une option hypoallergénique et légère cependant très résistant. Le 2006 ramène le Ray-Ban Wayfarer dans une édition totalement révisée. Le photographe de musique Mick Rock est chargé de créer une nouvelle séance photo intitulée Ray-Ban Uncut: la session Wayfarer, où de vraies stars du genre indie rock - Peaches, James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie de Primal Scream et Johnny Marr de Smiths réinterprète la version mise à jour de ce jalon de lunettes. En 2007, Ray-Ban lance la campagne NEVER HIDE, un plan de communication global avec une empreinte innovante visant à souligner la capacité unique de Ray-Ban à mettre ses clients au centre de l'attention grâce à une approche cool intemporelle. NEVER HIDE démarre à Times Square (New York) grâce à un projet interactif: 12 grands écrans transmettent des images envoyé par quiconque souhaite s’exprimer de manière authentique et spontanée dans le prétendu "carrefour du monde" paire de Ray-Ban. Les photographies sont également publiées dans une galerie dédiée sur le site Ray-Ban.com, pour diffuser l'expérience NE JAMAIS CACHER à travers le monde et démontrer que Ray-Ban ne fait pas que célébrer l'individu, mais aussi le mouvement.



En savoir plus : https://point2vue.ch/produit/lunettes-de-soleil-petite-ray-ban-jude-law/ Années 80: entre scène et grand écran Dans la décennie des jeux vidéo d'arcade, MTV et Brat Pack, Ray-Ban est un must parmi les marques les plus populaires. Comme pour dans les films, le modèle Ray-Ban Wayfarer prend le dessus dans The Blues Brothers (1980) et Risky Business - Outside the old ... les fils dansent (1983). Avec Top Gun (1986), les Ray-Ban Aviators reviennent littéralement aux racines et à la peau des pilotes de chasse. ventes élevées du modèle original Ray-Ban. Le look de Michael Jackson devient immédiatement une icône lorsque le roi de la pop se présente au Grammy de 1984 avec une paire Ray-Ban Aviator, Ray-Ban Wayfarer sera le modèle choisi pour la tournée épique Bad (1987-1989), la plus regardée de tous les temps. Années 1990: une nouvelle ère pour Ray-Ban Ray-Ban continue d'être la marque préférée du cinéma même dans les années 1990: les Ray-Ban Clubmasters soulignent les caractéristiques de Denzel Washington dans Malcolm X (1992) et Tim Roth dans Le Iene (1992). En 1997, Will Smith et Tommy Lee Jones portent Ray-Ban Predator dans Men in Black et en 1998, le jeu de Johnny Depp est accompagné d'une paire de Ray-Ban Shooter dans Fear et delirium à Las Vegas. En 1999, le groupe Luxottica a acquis la division de cadres de Bausch & Lomb, qui comprend des marques telles que Ray-Ban, Arnette, lunettes Killer-Loop et REVO.: Culture et communication 2003 est une année cruciale pour la marque, qui s’étend à l’ajout des lignes Ray-Ban Vista pour les verres correcteurs et Ray-Ban Junior. pour les petits. Ray-Ban Vista s'appuie sur l'héritage pop et le savoir-faire méticuleux de la marque pour créer des lunettes à la fois imprégné du style et de la qualité Ray-Ban. Première collection de lunettes de soleil entièrement dédiée aux enfants entre les 8 et 12 ans, Ray-Ban Junior vise à fournir une protection oculaire efficace sans négliger l'esthétique et le confort du cadres. En 2005, Ray-Ban Junior comprenait également des modèles tout en titane, une option hypoallergénique et légère cependant très résistant. Le 2006 ramène le Ray-Ban Wayfarer dans une édition totalement révisée. Le photographe de musique Mick Rock est chargé de créer une nouvelle séance photo intitulée Ray-Ban Uncut: la session Wayfarer, où de vraies stars du genre indie rock - Peaches, James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie de Primal Scream et Johnny Marr de Smiths réinterprète la version mise à jour de ce jalon de lunettes. En 2007, Ray-Ban lance la campagne NEVER HIDE, un plan de communication global avec une empreinte innovante visant à souligner la capacité unique de Ray-Ban à mettre ses clients au centre de l'attention grâce à une approche cool intemporelle. NEVER HIDE démarre à Times Square (New York) grâce à un projet interactif: 12 grands écrans transmettent des images envoyé par quiconque souhaite s’exprimer de manière authentique et spontanée dans le prétendu "carrefour du monde" paire de Ray-Ban.

Voir la carte

Francesco Andreiuolo











Francesco Andreiuolo



Flashback : < > Ray Ban Beyoncé Ray Ban Opticien