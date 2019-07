Présidence de la Commission Européenne – Quel impact sur le trading international?

Le rédacteur en chef de Bloomberg, John Micklethwait, commentait récemment (au sujet d’un Brexit pour lequel il n’a pas voté et de l’élection prochaine d’un nouveau leader au Royaume-Uni) que la situation européenne et notamment les relations tendues entre Emmanuel Macron et Angela Merkel ne promettaient pas un avenir très optimiste pour l’UE et qu’il comprenait dès lors la volonté des électeurs du Brexit d’abandonner le plus vite possible un navire en train de couler.Ainsi confrontée à une montée évidente des partis nationalistes au sein de son Parlement, l’Union Européenne devra donc se frotter prochainement aux négociations en vue du Brexit et aux différents entre l’Allemagne et la France, mais aussi aux élections présidentielles françaises au cours desquelles on attend notamment la candidate ultra-nationaliste Marine Le Pen. Un climat d’incertitude qui incitera inévitablement les investisseurs à la prudence.