1. Technologie Avancée :

Gel de Silicone Avancé: Le gel utilisé dans les prothèses Motiva Ergonomix est spécialement formulé pour offrir une sensation naturelle au toucher. Ce gel est cohésif, ce qui signifie qu'il maintient sa forme tout en étant flexible.

2. Design Ergonomique :

Aspect Naturel: Les implants sont conçus pour avoir une forme en goutte lorsqu'ils sont debout et se transforment en une forme plus arrondie en position allongée. Cela permet de reproduire l'apparence et la sensation des seins naturels.

3. Surface Innovante :

Texturation Avancée: Les surfaces des implants Motiva Ergonomix sont créées à l'aide de la nanotechnologie pour produire des textures micro-nano qui améliorent l'intégration tissulaire et réduisent les frottements avec les tissus environnants.

4. Sécurité et Conformité :

Enveloppe Renforcée: Les prothèses sont dotées d'une enveloppe multicouche renforcée qui améliore la durabilité et réduit le risque de rupture.

5. Personnalisation et Options :

Options Personnalisées: Les implants sont disponibles en diverses tailles et profils (bas, modéré, haut, ultra-haut) permettant une personnalisation précise en fonction des besoins esthétiques et anatomiques de chaque patiente.

6. Durabilité et Garantie :

Matériaux Durables: Les prothèses Motiva Ergonomix sont conçues pour résister à l'épreuve du temps, réduisant ainsi la nécessité de révisions chirurgicales fréquentes.

7. Expérience de la Patiente :

Confort Supérieur: Grâce à leur design et à la technologie de gel avancée, les implants offrent un confort supérieur, avec une sensation naturelle au toucher et une réponse dynamique aux mouvements du corps.

Les prothèses mammaires Motiva Ergonomix sont reconnues pour leur innovation technologique et leur capacité à offrir des résultats esthétiques naturels. Voici une explication détaillée des qualités des prothèses Motiva Ergonomix :Les prothèses mammaires Motiva Ergonomix se distinguent par leur technologie de pointe, leur design ergonomique et leur attention à la sécurité et au confort des patientes. Grâce à leur capacité à s'adapter dynamiquement aux mouvements du corps et à offrir une sensation naturelle, elles sont une excellente option pour les femmes recherchant des résultats esthétiques naturels et durables. Une consultation avec un chirurgien plasticien expérimenté permettra de déterminer si les implants Motiva Ergonomix sont le meilleur choix pour répondre aux objectifs esthétiques et aux besoins anatomiques de chaque patiente.