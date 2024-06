Prp ou plasma riche en plaquettes : Le Dr Sandrine Grept Locher de Genève nous en parle !

Une Approche Féminine et Personnalisée

Le Processus des Injections PRP

Consultation Initiale: Lors de notre première rencontre, nous discuterons en détail de vos préoccupations et de vos objectifs esthétiques. Une évaluation minutieuse de votre peau et de vos cheveux sera réalisée pour déterminer les zones à traiter et établir un plan de traitement personnalisé. Préparation du PRP: Le processus commence par un prélèvement de sang, similaire à une prise de sang classique. Le sang est ensuite centrifugé pour isoler le plasma riche en plaquettes, riche en facteurs de croissance naturels. Les Injections: Le PRP est ensuite réinjecté dans les zones ciblées à l'aide de fines aiguilles. Cette technique stimule la production de collagène et d'élastine, favorisant ainsi la régénération et le rajeunissement de la peau. Pour le cuir chevelu, le PRP stimule les follicules pileux, favorisant la repousse des cheveux. Zones Ciblées: Visage : Réduction des rides, amélioration de la texture et de l'éclat de la peau.

Cuir Chevelu : Stimulation de la croissance des cheveux, traitement de la perte de cheveux.

Autres Zones: Amélioration de l'apparence des cicatrices, réduction des vergetures. Post-Traitement: Après les injections, il est normal de ressentir une légère rougeur ou un gonflement, qui disparaîtra rapidement. Vous recevrez des instructions spécifiques pour prendre soin de votre peau et maximiser les résultats du traitement.

Les Résultats

Une Expertise Féminine au Service de Votre Beauté

Avantages des Injections PRP

Naturel : Utilise votre propre sang, réduisant le risque de réactions allergiques.

Sécuritaire : Technique non invasive avec peu d'effets secondaires.

Polyvalent : Peut traiter diverses zones et problèmes esthétiques.

Durable: Les résultats s'améliorent avec le temps, offrant un rajeunissement progressif.

Chaque patient mérite une approche unique et attentionnée. En tant que femme et professionnelle de la médecine esthétique, je comprends l'importance de se sentir belle et en confiance. Mon approche est empreinte de douceur, d'empathie et de précision, pour offrir des résultats subtils et naturels qui mettent en valeur votre beauté intrinsèque.Les effets des injections PRP se manifestent progressivement, révélant une peau plus lumineuse, plus ferme et des cheveux plus denses et plus forts. Les bénéfices continuent de s'améliorer au fil des semaines suivant le traitement, offrant une apparence naturellement rajeunie et revitalisée.En tant que femme et spécialiste en médecine esthétique, je suis profondément engagée à offrir des soins qui mettent en valeur votre beauté naturelle tout en respectant votre bien-être. Chaque intervention est réalisée avec une attention particulière aux détails et un souci constant de votre confort et de votre satisfaction.Les injections de PRP sont une solution sûre et efficace pour ceux qui recherchent un rajeunissement naturel et une amélioration globale de leur apparence. Grâce à ma formation et à mon expertise, je suis en mesure de vous offrir des résultats harmonieux et durables.