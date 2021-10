Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Quel Erp choisir dans le monde médical

Nécessité d'un système ERP actualisé pour les organismes de santé Les exigences commerciales des logiciels ERP dans le secteur de la santé ne sont pas différentes. Les prestataires de soins de santé du monde entier ont du mal à atteindre un double objectif : des soins de qualité pour les patients et une réduction significative des coûts. À cette fin, les établissements de soins de santé investissent de plus en plus dans la mise à niveau de leurs systèmes ERP afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins aux patients. En outre, la réduction des erreurs cliniques et l'augmentation de la productivité des prestataires de soins de santé sont des motivations essentielles pour adopter des solutions ERP.

L'afflux constant de brevets et de technologies diverses a rendu nécessaire pour les hôpitaux et autres établissements de soins de santé d'intégrer la base de données des patients avec des informations cruciales sur les médecins et les employés. Les médecins et les cliniciens ont besoin d'informations en temps réel sur les rapports de diagnostic de leurs patients pour faciliter la communication et rendre leurs traitements et thérapies plus efficaces. En outre, divers départements des hôpitaux ont besoin de solutions automatisées pour intégrer leurs services de base, leurs services de soutien et leurs opérations de back-office. La réduction des coûts opérationnels et des frais généraux est l'une des principales motivations de l'adoption d'une solution ERP. Il est essentiel de rationaliser les informations dans l'ensemble de la pharmacie, du système de laboratoire, de la radiologie, du système d'archivage et de communication des images (PACS) et des dossiers médicaux électroniques (DME) des patients. D'autre part, les patients ont accès aux informations consolidées de leurs rapports médicaux afin de programmer les rendez-vous et de prendre rapidement des décisions. Motivations de la mise en œuvre d'un logiciel ERP Les principales motivations de la mise en œuvre d'un logiciel ERP dans les hôpitaux sont d'ordre clinique et administratif : contrôle des coûts, efficacité opérationnelle, amélioration de la sécurité des patients et renforcement des résultats cliniques. Dans un système de santé moderne, les nouvelles motivations pour mettre en œuvre des solutions ERP peuvent parfois être stratégiques. L'un des principaux objectifs de la mise en œuvre d'un système ERP dans le secteur des soins de santé est d'accroître l'efficacité des différents processus de gestion afin de soutenir la croissance de l'organisation et d'améliorer la conformité aux lois et réglementations régionales et mondiales.

Avantages des logiciels d'ERP dans le secteur de la santé

Parmi les principaux avantages de la mise en œuvre de solutions ERP, citons Meilleurs soins aux patients : Un logiciel d'ERP aide les prestataires de soins de santé à fournir aux patients un accès à distance à des bases de données et des rapports essentiels. Cela aide également les patients à prendre des décisions éclairées et rapides concernant leur traitement. Un logiciel automatisé avancé facilite la planification des examens et des procédures médicales ultérieurs. La solution ERP garantit la disponibilité des informations cruciales concernant les patients sur plusieurs systèmes.

Réduit les coûts opérationnels :

L'ERP, en tant que partie d'un logiciel d'automatisation informatique, peut se traduire par des gains d'efficacité dans les processus. L'ERP regroupe diverses fonctions, telles que la comptabilité, les finances, les ressources humaines, et les réunit dans une base de données commune. Il permet d'optimiser différentes opérations de back-end telles que la gestion des salaires, la gestion des comptes et la gestion des stocks. Rationaliser les processus de soins de santé : Ceci est réalisé en intégrant les services de base tels que l'enregistrement des patients, la gestion des dossiers médicaux électroniques, le service de radiologie, le DPO et les urgences. Planification financière : Un PGI garantit que les paiements des différents prestataires de soins gérés sont raisonnables, ce qui conduit à une situation gagnant-gagnant pour les prestataires et les payeurs. Cela permet également de maintenir la rentabilité des établissements de soins de santé tout en offrant des soins aux patients à un prix abordable.

Adoption des meilleures pratiques :

Les établissements de soins de santé peuvent gérer efficacement toutes les politiques et procédures relatives aux prestations des membres, aux demandes de remboursement, à l'inscription et aux réseaux de prestataires, ce qui leur permet de se tenir au courant des meilleures pratiques du secteur. Sécurité des patients : Un logiciel ERP permet aux prestataires de soins de santé d'améliorer la sécurité en rendant transparente la communication entre les cliniciens et les patients. De nombreuses institutions considèrent qu'un PGI interactif est un mandat organisationnel visant à instaurer une culture de la sécurité des patients. En résumé La mise en œuvre d'une solution ERP permet de regrouper les prestataires de soins de santé, les assureurs et les patients sur une seule plateforme et de centraliser toutes les informations essentielles. Des solutions ERP innovantes et faciles à utiliser, proposées par différents fournisseurs, aident les professionnels de la santé à se concentrer sur leurs principales préoccupations : la qualité des soins et la sécurité des patients. Les organismes de soins de santé adoptent rapidement les logiciels d'ERP afin d'acquérir un avantage concurrentiel et d'augmenter leurs résultats. Les exigences croissantes en matière de responsabilité et de transparence ont accéléré l'adoption de l'ERP. En outre, les principaux établissements de soins de santé s'appuient sur le système ERP pour être conformes, ce qui les amène à évoluer rapidement. Au fil des ans, les solutions de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ont été largement adoptées dans un large éventail de secteurs. Les logiciels ERP permettent de briser les silos de données entre les multiples fonctions de l'entreprise, de rationaliser les informations dans divers services et d'automatiser les tâches. 