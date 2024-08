Chirurgie Esthétique

Quelle chirurgie mammaire choisir ?

Dans le cadre de la chirurgie esthétique des seins, le choix entre un lifting des seins (mastopexie) et une augmentation mammaire dépend principalement des objectifs esthétiques, de la structure anatomique et des attentes de chaque patiente. Chacune de ces interventions a des indications spécifiques, des techniques distinctes, et des résultats attendus différents. Voici un développement approfondi pour mieux comprendre ces deux procédures et guider un choix éclairé.







1. Objectifs de chaque procédure Lifting des Seins (Mastopexie) : Objectif principal : La mastopexie vise à repositionner les seins tombants en corrigeant la ptôse (affaissement) causée par des facteurs comme le vieillissement, la grossesse, l'allaitement, ou une perte de poids significative. L'intervention ne change pas significativement le volume des seins, mais elle améliore la fermeté et la forme en éliminant l'excès de peau et en resserrant les tissus environnants. L'objectif est de redonner une apparence plus jeune et plus tonique aux seins.

: Augmentation Mammaire : Objectif principal : L'augmentation mammaire a pour but d'augmenter le volume des seins, que ce soit pour des raisons esthétiques ou reconstructives. Cela peut inclure l'amélioration de la symétrie mammaire, la correction d'une hypotrophie mammaire (seins peu développés), ou la restauration du volume perdu après une grossesse ou une perte de poids. Cette intervention utilise généralement des implants mammaires (en silicone ou saline) ou de la graisse autologue (lipofilling) pour obtenir le volume désiré.

: 2. Techniques utilisées Lifting des Seins : Techniques d'incision : Incision en T inversé (en ancre) : Utilisée pour les ptôses sévères, elle combine une incision autour de l'aréole, une incision verticale de l'aréole jusqu'au pli sous-mammaire, et une incision horizontale dans le pli sous le sein. Cette technique permet de retirer une quantité importante de peau et de remodeler le sein de manière significative. Incision en V : Similaire à l'incision en T inversé, mais sans l'incision horizontale, adaptée aux cas modérés. Incision péri-aréolaire : Une incision circulaire autour de l'aréole, idéale pour les ptôses légères. Elle laisse des cicatrices plus discrètes mais offre une capacité limitée de correction. Incision verticale : Combine une incision autour de l'aréole et une incision verticale, souvent choisie pour des ptôses modérées à sévères sans excès de peau important.

: Remodelage : Après l’incision, le tissu mammaire est remodelé et les mamelons sont repositionnés à un niveau plus élevé. L’excès de peau est retiré pour créer une apparence plus ferme.

: Augmentation Mammaire : Implants : Type d'implants : Les implants en silicone sont les plus couramment utilisés en raison de leur texture naturelle. Les implants salins sont également une option, remplis d'eau saline, et peuvent être ajustés en taille après l'insertion. Les implants peuvent être ronds ou anatomiques (en forme de goutte), chaque forme offrant un résultat esthétique différent. Positionnement des implants : Les implants peuvent être placés sous le muscle pectoral (placement sous-musculaire) ou sous le tissu mammaire (placement sous-glandulaire). Le positionnement sous-musculaire offre un aspect plus naturel, particulièrement pour les femmes avec peu de tissu mammaire.

: Lipofilling : Injections de graisse : La graisse est prélevée d'une autre partie du corps de la patiente (comme l'abdomen ou les cuisses) par liposuccion, purifiée, puis réinjectée dans les seins. Cela permet d'augmenter le volume sans recourir à des implants, bien que la quantité de volume ajouté soit limitée par rapport aux implants.

: 3. Résultats attendus Lifting des Seins : Aspect des seins : Les seins apparaissent plus fermes, plus jeunes et mieux positionnés sur la poitrine. Le contour est amélioré, et les mamelons sont placés plus haut, créant une apparence plus esthétique. La taille des seins peut paraître légèrement réduite en raison du retrait de l'excès de peau, mais le volume global reste généralement le même.

: Durabilité : Les résultats sont durables, mais ils ne sont pas permanents. Le vieillissement naturel, les fluctuations de poids et les grossesses futures peuvent affecter la longévité des résultats. Un mode de vie sain peut aider à prolonger les effets de la chirurgie.

: Augmentation Mammaire : Aspect des seins : Les seins sont plus volumineux, avec un contour plus plein. Le choix des implants ou du lipofilling permet d'obtenir la taille et la forme désirées, en fonction des préférences de la patiente. Les implants offrent une augmentation significative du volume, tandis que le lipofilling offre un résultat plus naturel avec un volume modéré.

: Durabilité : Les implants mammaires sont durables, mais peuvent nécessiter un remplacement après 10 à 20 ans en raison de l'usure ou de complications comme la rupture. Les résultats du lipofilling sont également durables, bien que jusqu'à 30% de la graisse injectée puisse être réabsorbée par le corps au fil du temps.

: 4. Cicatrices et récupération Lifting des Seins : Cicatrices : Les cicatrices dépendent de la technique d'incision utilisée. Les incisions en T inversé et en V laissent des cicatrices plus visibles, mais ces cicatrices s'atténuent avec le temps. Les cicatrices péri-aréolaires sont plus discrètes mais limitées dans leur capacité à corriger la ptôse sévère.

: Récupération : La récupération dure généralement de 2 à 4 semaines pour les activités normales. Les activités physiques intenses doivent être évitées pendant au moins 6 semaines. Les cicatrices peuvent mettre plusieurs mois à s'estomper et à devenir moins visibles.

: Augmentation Mammaire : Cicatrices : Les cicatrices sont généralement discrètes et dépendent de l'emplacement de l'incision (sous le sein, autour de l'aréole, ou dans l'aisselle). Les cicatrices sous-mammaires sont cachées dans le pli sous le sein, tandis que les cicatrices autour de l'aréole sont généralement peu visibles en raison du contraste naturel de la peau.

: Récupération : La récupération est plus rapide que pour un lifting des seins, avec un retour aux activités légères en 1 à 2 semaines. Les activités physiques intenses doivent être évitées pendant 4 à 6 semaines pour éviter les complications. Les implants nécessitent un suivi régulier pour vérifier leur état.

: 5. Risques et complications Lifting des Seins : Risques : Les complications possibles incluent des cicatrices visibles, une asymétrie mammaire, une infection, une perte de sensibilité des mamelons, et un risque de récidive de la ptôse avec le temps.

: Augmentation Mammaire : Risques : Les risques liés aux implants comprennent la rupture ou la fuite, la contracture capsulaire (durcissement du tissu cicatriciel autour de l'implant), une asymétrie, une infection, et des complications liées à l'anesthésie. Pour le lipofilling, les risques incluent la résorption de la graisse, la formation de kystes, et la nécessité de procédures supplémentaires pour atteindre le volume désiré.

: 6. Combinaison des deux interventions Certaines femmes choisissent de combiner un lifting des seins avec une augmentation mammaire pour corriger à la fois l'affaissement et augmenter le volume des seins. Cette approche est particulièrement indiquée pour les femmes qui ont perdu du volume et dont les seins se sont affaissés, par exemple après une grossesse ou une perte de poids importante. Avantages : Cette combinaison permet d'obtenir des seins à la fois plus fermes, mieux positionnés, et plus volumineux, répondant ainsi à plusieurs préoccupations esthétiques en une seule intervention.

: Inconvénients : Le risque de complications est légèrement plus élevé en raison de la nature combinée de l'intervention, et la récupération peut être plus longue et plus complexe.

: 7. Coûts Lifting des Seins : Le coût d'un lifting des seins varie en fonction de la complexité de la chirurgie, de la réputation du chirurgien, et du lieu où l'intervention est réalisée. En général, il est moins coûteux qu'une augmentation mammaire avec implants.

: Augmentation Mammaire : Les coûts dépendent du type d'implants choisis (les implants en silicone étant plus chers que les implants salins), de la technique utilisée (lipofilling ou implants), et du lieu de l'intervention. L'augmentation mammaire est souvent plus coûteuse en raison du coût des implants eux-mêmes.

8. Conclusion : Comment choisir entre les deux ? Lifting des Seins : Choisissez cette option si vous êtes satisfaite de la taille de vos seins, mais que vous souhaitez corriger leur affaissement et améliorer leur fermeté. Augmentation Mammaire : Optez pour cette intervention si vous souhaitez augmenter la taille de vos seins, améliorer leur symétrie, ou restaurer du volume perdu sans nécessairement corriger une ptôse significative. Combinaison des deux : Envisagez une combinaison si vous souhaitez à la fois remonter et augmenter le volume de vos seins, particulièrement si vous avez perdu à la fois du volume et de la fermeté après une grossesse ou une perte de poids. Il est essentiel de consulter un chirurgien plasticien qualifié pour discuter de vos objectifs et déterminer la meilleure option pour vous. Un plan personnalisé, tenant compte de votre anatomie, de vos attentes et de votre mode de vie, est la clé pour obtenir les résultats souhaités. Source intéressante : https://paris75016.fr/chirurgie-esthetique/lipofilling-mammaire/

