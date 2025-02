Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Quelle technique de liposuccion choisir selon le Dr Teresa Rotunno La liposuccion, aussi appelée lipoaspiration, est l’une des interventions de chirurgie esthétique les plus pratiquées pour affiner la silhouette en éliminant les excès de graisse localisés. Toutefois, il existe différentes techniques de liposuccion, et leur choix dépend des objectifs du patient, de la zone à traiter, de la qualité de la peau, et du résultat souhaité.



Le Dr Teresa Rotunno, spécialiste en chirurgie esthétique, adopte une approche personnalisée pour sélectionner la meilleure technique en fonction des attentes du patient et de son anatomie.

1. Comprendre les Besoins et les Attentes du Patient Avant de choisir une technique de liposuccion, le patient exprime ses attentes lors d’une consultation approfondie.

Les questions essentielles abordées sont :

✅ Quels sont les objectifs esthétiques ? Un ventre plus plat, une taille plus marquée, des cuisses affinées, ou un remodelage global ?

✅ Souhaite-t-il une correction légère ou un changement radical ? Certains patients veulent simplement redessiner leur silhouette, tandis que d’autres désirent un amincissement important.

✅ Quelle est la qualité de la peau ? Une peau tonique et élastique permet une meilleure rétraction après la liposuccion. Si la peau est relâchée, d’autres solutions comme un lifting peuvent être envisagées.

✅ Le patient souhaite-t-il réutiliser la graisse ? En cas de augmenter naturellement certaines zones du corps (fesses, seins, visage).

Une fois ces éléments évalués, le choix de la technique de liposuccion peut être défini de manière optimale. 2. Les Différentes Techniques de Liposuccion et Leur Indication 1. La Liposuccion Traditionnelle (Liposuccion Assistée par Canule) 🔹 Indiquée pour : une aspiration classique des graisses localisées.

🔹 Technique : utilisation d’une fine canule pour aspirer la graisse après l’injection d’une solution tumescente (mélange de sérum physiologique, d’adrénaline et d’anesthésiant).

🔹 Avantages : technique éprouvée, efficace pour des volumes importants de graisse.

🔹 Idéale pour : les patients ayant des amas graisseux bien localisés avec une peau encore élastique.

🔹 Zones traitées : ventre, hanches, cuisses, fesses, bras, double menton.

🔹 Durée de récupération : environ 2 à 4 semaines.

💡 À privilégier si le patient souhaite une liposuccion classique et efficace sur des graisses bien installées. 2. La Liposuccion Assistée par Vibration (Liposuccion PAL - Power Assisted Liposuction) 🔹 Indiquée pour : une extraction plus douce et plus précise de la graisse.

🔹 Technique : la canule vibre à haute fréquence, facilitant l’aspiration des graisses denses.

🔹 Avantages : moins de traumatisme pour les tissus, récupération plus rapide, résultats plus précis.

🔹 Idéale pour : les patients qui souhaitent un résultat plus homogène et une meilleure récupération.

🔹 Zones traitées : abdomen, poignées d’amour, cuisses, bras, menton.

🔹 Durée de récupération : environ 1 à 3 semaines.

💡 À privilégier si le patient souhaite une technique plus douce et une récupération plus rapide. 3. La Liposuccion par Ultrasons (Liposuccion VASER) 🔹 Indiquée pour : une définition musculaire et un raffinement de la silhouette.

🔹 Technique : des ultrasons liquéfient la graisse avant son aspiration, permettant un meilleur contrôle du remodelage.

🔹 Avantages : améliore la rétraction de la peau, permet un sculpting plus précis (liposculpture).

🔹 Idéale pour : les patients souhaitant une définition musculaire (ventre sculpté, abdos apparents).

🔹 Zones traitées : ventre, dos, bras, fesses, cuisses, pectoraux chez l’homme.

🔹 Durée de récupération : 2 à 4 semaines.

💡 À privilégier si le patient veut une liposculpture pour un effet « six-pack » ou des contours plus nets. 4. La Liposuccion Haute Définition (Lipo HD) 🔹 Indiquée pour : la sculpture des muscles pour un aspect plus tonique.

🔹 Technique : combinaison de la liposuccion VASER et d’un travail précis sur les contours musculaires.

🔹 Avantages : parfait pour un effet fitness avec un modelage des muscles.

🔹 Idéale pour : les sportifs souhaitant une meilleure définition musculaire sans perdre de graisse excessive.

🔹 Zones traitées : abdominaux, pectoraux, bras, jambes, dos.

🔹 Durée de récupération : 2 à 4 semaines.

💡 À privilégier pour les patients cherchant un résultat ultra-dessiné (comme une plastie abdominale sportive). 5. La Liposuccion Laser (SmartLipo) 🔹 Indiquée pour : les patients souhaitant une action douce et une meilleure rétraction de la peau.

🔹 Technique : un laser est utilisé pour liquéfier la graisse avant aspiration et stimuler la production de collagène.

🔹 Avantages : réduit l’effet peau d’orange, améliore la fermeté de la peau.

🔹 Idéale pour : les patients ayant un léger relâchement cutané en plus d’un excès de graisse.

🔹 Zones traitées : menton, bras, cuisses, ventre.

🔹 Durée de récupération : 1 à 3 semaines.

💡 À privilégier si le patient souhaite une liposuccion douce avec un effet raffermissant sur la peau. 3. Le Lipofilling : Une Option Complémentaire Certains patients souhaitent réutiliser leur propre graisse pour augmenter le volume d’autres zones du corps. Dans ce cas, la liposuccion est associée à un lipofilling (transfert de graisse).

👩‍⚕️ Le lipofilling est idéal pour :

✔️ Augmenter naturellement le volume des fesses (Brazilian Butt Lift - BBL).

✔️ Améliorer la forme des seins sans implants.

✔️ Rajeunir le visage en comblant les creux. Conclusion : Quelle Technique Choisir ? Le choix de la technique de liposuccion dépend de plusieurs critères :

✅ Le volume de graisse à retirer : technique traditionnelle pour de grandes quantités, technique douce pour un raffinement.

✅ Le niveau de définition souhaité : liposuccion standard pour un amincissement général, VASER ou HD pour un effet sculpté.

✅ La qualité de la peau : SmartLipo ou VASER pour raffermir la peau en plus de retirer la graisse.

✅ L’envie ou non de réinjecter la graisse : lipofilling si le patient souhaite une augmentation naturelle des fesses ou des seins.

💡 Le Dr Teresa Rotunno accompagne chaque patient dans un choix éclairé, pour une liposuccion adaptée à sa morphologie et à ses attentes. Son objectif est d'obtenir un résultat harmonieux, naturel et durable en toute sécurité.

josie bonet Lu 33 fois











