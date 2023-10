Rachat de crédit en Suisse, conseils et astuces

Qu'est-ce qu'un rachat de crédit ?

Les 5 avantages du rachat de crédit

Avantage n° 1 : réduire le taux d'intérêt

Avantage n° 2 : des mensualités plus faibles

Avantage 3 : économiser de l'argent

Avantage 4 : Rééquilibrer son budget

Avantage n° 5 : revoir la durée de vos dettes

Changement de situation personnelle, modification des revenus familiaux, nouveau projet en vue, baisse des taux d'intérêt proposés... Les raisons de vouloir racheter ses crédits sont nombreuses. Le rachat de crédit est une solution économique et simple pour réviser les conditions d'un prêt, mais aussi pour regrouper plusieurs dettes en une seule.Qu'il s'agisse de prêts privés, de dettes bancaires, de prêts immobiliers ou d'encours de cartes de crédit, il est toujours possible de bénéficier d'un rachat de crédits. Comment solliciter une telle opération, quels bénéfices peut-on en attendre, quels sont les avantages et les inconvénients d'un rachat de crédits ? Organisme de financement prêt immobilier Suisse vous donne toutes les clés pour mener à bien votre projet.Les rachats de crédits sont de plus en plus fréquents, mais de quoi s'agit-il exactement ? Quelles sont les différences entre un rachat et un regroupement de crédits ? Explications !Rachat de crédits et regroupement de prêts : DéfinitionsLe rachat de crédit, également appelé consolidation de prêts ou restructuration de dettes, consiste à racheter un ou plusieurs prêts auprès d'un nouvel établissement financier. De cette manière, les dettes antérieures sont refinancées et, en même temps, remboursées au prêteur initial. Dans la pratique, le rachat et la consolidation de crédit sont considérés comme le même type d'opération. En réalité, il existe une légère distinction entre ces deux types de financement :Rachat de crédit :Un seul prêt est racheté par la nouvelle banque. C'est souvent le cas lors du rachat d'un crédit hypothécaire ;Le regroupement de crédits :Lorsque plusieurs dettes différentes (crédits immobiliers, crédits privés, etc.) sont remboursées par la souscription d'un nouveau crédit, on parle de regroupement de crédits. La pluralité de mensualités est remplacée par une échéance unique.Quels sont les crédits que je peux racheter ou regrouper ?Il existe deux grandes catégories de rachat de crédits :• le rachat de crédits privés• le rachat de crédits immobiliers.Le rachat de crédits privés permet de regrouper tous les prêts personnels et à la consommation des emprunteurs dans un nouveau prêt.Le rachat de crédits immobiliers, quant à lui, offre de plus grandes possibilités : il permet non seulement de racheter des crédits immobiliers, mais aussi d'inclure des crédits privés et des découverts bancaires.Bon à savoir : vous avez un nouveau projet ? Il est possible d'inclure une enveloppe de financement supplémentaire dans un rachat de crédits. Cela peut vous permettre de réaliser des travaux, d'acheter un véhicule, de partir en voyage ou tout autre projet personnel.Le rachat de crédits et le regroupement de prêts offrent de nombreux avantages aux emprunteurs. Zoom sur les avantages de ce financement.En rachetant vos crédits, vous pouvez bénéficier des nouvelles conditions de taux et des offres commerciales en cours. Dans la plupart des cas, cette opération vous permet d'obtenir de meilleures conditions financières. Cette baisse peut également être affectée par une révision des garanties et du montant de l'assurance emprunteur.Si l'emprunteur conserve la même durée de financement entre le prêt initial et le nouveau prêt, la baisse du taux d'intérêt générée par le rachat de crédit réduit les mensualités à payer. Dans le cas d'un regroupement de crédits, il est également possible d'allonger la durée de certaines dettes incluses dans le crédit. Ainsi, les petites mensualités qui s'accumulaient sont remplacées par une seule échéance, finalement moins élevée.Le rachat de crédit permet d'économiser de l'argent de deux manières principales. Tout d'abord, la réduction du taux d'intérêt permet de diminuer le coût global du crédit. D'autre part, si l'emprunteur décide de réduire également la durée du prêt, il devra payer sa banque pendant une période plus courte. Tout le monde y gagne : moins d'intérêts et pour une période plus courte. L'économie n'en sera que plus forte.Une opération de rachat de crédits est un moment important pour faire le point sur votre situation personnelle et professionnelle ainsi que sur votre budget : vos revenus ont-ils diminué, vos dépenses ont-elles augmenté, avez-vous des projets pour les mois ou les années à venir ? N'hésitez pas à opter pour un rachat ou un regroupement de crédits : il sera alors possible de réduire les échéances à payer et donc d'améliorer votre situation. Ceci est d'autant plus vrai lorsque des difficultés financières surviennent. De plus, en regroupant plusieurs petites mensualités en une seule, l'emprunteur gagne en visibilité sur ses dépenses mensuelles et n'a plus qu'un seul interlocuteur.Un rachat de crédits vous permet de réévaluer la durée de vos prêts à la hausse ou à la baisse. Cette possibilité permet à l'emprunteur d'ajuster le montant qu'il doit payer chaque mois. Une augmentation de la durée se traduit par un coût final plus élevé, mais une échéance mensuelle plus faible. Il est donc important de faire plusieurs simulations et d'opter pour une proposition de financement adaptée à vos besoins et à votre capacité d'emprunt.En savoir plus >> https://www.credit-conseil.ch/fr/rachat-credit.html