Renuvion pour refaire ses fesses, infos du Dr Laurent Benadiba de Genève

Qu'est-ce que le Renuvion ?

Le fonctionnement du Renuvion

Les avantages du Renuvion

Résultats instantanés et améliorations continues : L'un des atouts majeurs du Renuvion est sa capacité à offrir des résultats visibles dès la fin de la procédure, avec une amélioration continue au fil du temps grâce à la régénération du collagène.

Minimisation des cicatrices : La technique du Renuvion, peu invasive, nécessite seulement de petites incisions, réduisant ainsi le risque de cicatrices visibles. Les patients peuvent profiter des avantages d'un raffermissement cutané sans les stigmates d'une chirurgie traditionnelle.

Temps de récupération réduit : Comparé à des interventions plus lourdes comme le lifting chirurgical, le Renuvion permet une récupération rapide. Les patients peuvent souvent reprendre leurs activités normales dans les jours qui suivent l'intervention, avec des effets secondaires minimes comme des gonflements ou des ecchymoses légères.

Polyvalence de la technologie : Le Renuvion est une solution adaptée à diverses parties du corps. Il peut être utilisé pour raffermir la peau du visage, du cou, des bras, de l'abdomen, des cuisses, et même des genoux. Cette polyvalence permet de traiter plusieurs zones en une seule séance, offrant ainsi une harmonisation globale du corps.

À qui s'adresse le Renuvion ?

Le Renuvion chez MY Beauty Clinic

Le Renuvion est une technologie hybride qui combine l'énergie de la radiofréquence avec l'hélium ionisé pour produire un effet de plasma. Ce plasma, lorsqu'il est appliqué aux tissus sous-cutanés, entraîne un raffermissement immédiat de la peau. Ce procédé est particulièrement prisé pour sa capacité à contracter les fibres de collagène existantes tout en stimulant la production de nouveau collagène, ce qui se traduit par une peau plus ferme et plus jeune.Le Renuvion se distingue des autres technologies de raffermissement cutané par son efficacité et sa sécurité. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent souvent des incisions importantes ou des traitements longs, le Renuvion est minimalement invasif et offre des résultats impressionnants en une seule séance. Cette technologie est particulièrement adaptée aux patients qui cherchent une alternative aux liftings traditionnels sans les risques associés à une intervention chirurgicale majeure.Le Renuvion repose sur l'utilisation d'une fine canule insérée sous la peau à travers de petites incisions. Une fois en place, cette canule libère un flux d'hélium qui est immédiatement ionisé par l'énergie de radiofréquence. Le plasma ainsi créé génère une chaleur contrôlée, ce qui provoque la contraction des tissus sous-jacents. Cette chaleur, bien que puissante, est appliquée de manière très précise, ce qui permet de cibler les zones à traiter sans endommager les tissus environnants.Le processus de contraction est instantané, et l'effet raffermissant est visible immédiatement après la procédure. Toutefois, les bienfaits du Renuvion ne s'arrêtent pas là. En effet, la stimulation du collagène continue d'améliorer l'élasticité et la fermeté de la peau dans les mois qui suivent le traitement, offrant des résultats durables.Le Renuvion est une solution idéale pour les personnes qui souhaitent traiter un relâchement cutané modéré sans avoir recours à des méthodes plus invasives. Il est particulièrement adapté aux patients qui présentent un relâchement cutané léger à modéré et qui souhaitent éviter les suites opératoires longues d'un lifting chirurgical.Cette technologie est également une excellente option pour ceux qui ont constaté une perte de fermeté de la peau après une perte de poids significative, ou simplement en raison du vieillissement. Le Renuvion peut être utilisé en complément d'autres procédures esthétiques, telles que la liposuccion, pour optimiser les résultats et raffermir la peau après le retrait des graisses.Chez MY Beauty Clinic, nous nous engageons à offrir à nos patients les technologies les plus avancées en matière de chirurgie esthétique. Sous la direction du Dr Laurent Benadiba, expert reconnu en esthétique, nous avons adopté le Renuvion pour répondre aux besoins croissants de nos patients pour des solutions efficaces et peu invasives.Le Dr Benadiba possède une expertise approfondie dans l'utilisation du Renuvion, ce qui garantit des résultats optimaux et un niveau de sécurité maximal pour chaque patient. Chaque traitement est personnalisé en fonction des besoins spécifiques du patient, assurant ainsi que les résultats soient naturels et harmonieux.Un clic pour en savoir plus : https://mybeauty-clinic.ch/renuvion/ Le Renuvion représente une avancée majeure dans le domaine du raffermissement cutané et de la chirurgie esthétique en général. Grâce à cette technologie, il est désormais possible d'obtenir une peau plus ferme et plus jeune sans les risques et les inconvénients associés à des interventions chirurgicales plus lourdes.Si vous envisagez d'améliorer l'apparence de votre peau, que ce soit au niveau du visage, du cou, ou d'autres parties du corps, le Renuvion pourrait être la solution idéale. Nous vous invitons à contacter MY Beauty Clinic pour une consultation personnalisée avec le Dr Laurent Benadiba. Ensemble, nous discuterons de vos objectifs esthétiques et déterminerons le traitement le plus approprié pour vous. Chez MY Beauty Clinic, votre beauté et votre bien-être sont notre priorité.