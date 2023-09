Réussir une animation de mariage ?

5 conseils que tout orchestre de mariage devrait connaître

1. S'HABILLER POUR L'OCCASION

2. JOUER POUR LA FOULE

3. SOYEZ PONCTUEL, POLI ET PROFESSIONNEL

4. DÉLÉGUEZ LES RESPONSABILITÉS.

5. LES MEDIAS

Orchestre de mariage - 5 conseils pour réussirVoici les 5 principaux conseils, sans ordre particulier, que nous estimons essentiels pour tout professionnel de l'animation de mariage.Trop de groupes se présentent à des mariages en jeans déchirés et avec le T-shirt de leur groupe préféré et se demandent pourquoi ils n'ont pas beaucoup de réservations.Nous pensons qu'en matière de divertissement de mariage, l'apparence est tout aussi importante que le son. Les mariées passent d'innombrables heures à préparer la scène de leur grand jour, en s'efforçant de soigner chaque détail, de la couleur des attaches des chaises à la taille des caractères utilisés pour les placer.Alors pourquoi réserveraient-ils des animateurs de mariage qui se présenteraient avec l'air d'être allés au pub ?Nous sommes fiers de notre apparence, et tout invité à un mariage devrait vous recommander de faire de même !Il existe de nombreux sites Internet qui vous indiquent exactement les meilleurs morceaux que les groupes et les DJ doivent jouer lors d'un mariage. Nous ne disons pas qu'il faut s'en tenir à cette liste, loin de là. 50 % de vos choix de chansons sont conformes à la liste des meilleures chansons de mariage, mais vos goûts musicaux sont également très importants et contribueront grandement à obtenir une réservation.Nous VOULONS notre chanson préférée, dont la plupart des gens n'ont probablement jamais entendu parler, pour pouvoir crier "J'aime cette chanson" et devenir fou tout seul.... Mais ce dont nous avons besoin, c'est de chanter avec tous nos amis et notre famille sur un air que nous connaissons tous et qui nous rapproche en tant que groupe.C'est bien plus gratifiant pour le public et cela garantit que la piste de danse est pleine... C'est d'ailleurs ce que nous voulons faire, n'est-ce pas ?Un prestataire animation mariage a dressé une liste fantastique de chansons sûres que vous pouvez consulter lors de votre première discussion.Aucune mariée que on a rencontrée ne remercierait personne d'arriver en retard à son mariage. Nous préférons avoir une heure d'avance que 5 minutes de retard. Le plus souvent, les mariages prennent du retard et vous serez probablement assis dans le van bien après l'heure à laquelle on vous a demandé d'arriver, mais c'est un point positif car les orchestres ont tendance à avoir une mauvaise réputation en arrivant en retard ou en ne se présentant pas du tout. Le fait d'être en avance met le couple à l'aise bien avant qu'il n'ait l'occasion de s'inquiéter !Anticiper les moindres incidentsVotre couple doit savoir que vous appréciez son travail et c'est le meilleur/le seul moyen de le montrer. Aucun membre du groupe ne doit être impoli envers un invité, que ce soit sur scène ou en dehors. Si un invité devient incontrôlable sur scène pendant que vous vous produisez, la meilleure façon de réagir est de l'ignorer purement et simplement. Il cherche en fait à se montrer et en l'ignorant, vous ne lui en donnez pas l'occasion et il retournera volontiers sur la piste de danse pour y faire quelque chose d'extravagant, ce qui joue en votre faveur !Nous ne pourrions jamais offrir le service que nous fournissons si une seule personne contrôlait tout. 95 % du travail se fait en dehors de la scène, où vous n'êtes pas un groupe mais une équipe. Dans la société actuelle, où tout va très vite, les clients veulent des réponses très rapides à leurs demandes. En répartissant la charge de travail entre tous les membres de l'équipe, vous pouvez répondre beaucoup plus rapidement, ce qui permet d'offrir un meilleur service. Si vous êtes le premier groupe à répondre à une demande initiale, vos chances d'obtenir une réservation sont infiniment plus élevées !Enfin, et ce n'est pas le moins important, votre site web et toutes les plateformes de médias sociaux doivent être régulièrement mis à jour avec des vidéos, des photos et des informations.Les clients veulent vous aimer autant que vous voulez qu'ils vous aiment ! Avec beaucoup de médias, non seulement vous répondez aux besoins d'un client, mais vous pouvez aussi gagner un fan à long terme ! Vous faites partie de l'un des plus grands jours de leur vie, c'est une grande affaire pour eux et ils ne vous oublieront pas !Les vidéos sont bien plus efficaces que les chansons seules.Dans les animations de mariage, votre personnalité est essentielle et il est presque impossible de la faire passer par le biais d'une simple chanson.On sait que les vidéos coûtent une fortune à tourner et que les pistes de qualité studio ne sont pas bon marché non plus. Cependant, il n’est pas obligé d’avoir recours à l'un ou l'autre de ces moyens. On peut commencer avec un ordinateur portable bon marché et un iPhone 3G comme caméra et produire autant de contenu que possible jusqu'à ce qu’on peut s’offrir un meilleur matériel d'enregistrement. Un studio est très limité, mais à force de pratique, on peut apprendre à l'utiliser correctement et investir plus tard dans du matériel d'enregistrement vidéo pour faire passer un média au niveau supérieur.On aime prendre des photos de tous les mariages qu’on a asssité pour montrer les choses uniques que chaque mariage a à offrir. Cela permet non seulement aux clients potentiels d'avoir un bon contenu à parcourir, mais aussi de montrer à quel point vous avez apprécié le concert que vous venez de faire !En savoir plus : https://www.animation-daniel-juillerat.ch/animation-de-mariage