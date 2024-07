Rhinoplastie, le Dr Benadiba Laurent de Genève nous en dis plus !

💡 Qu'est-ce que la rhinoplastie ?

🩺 Consultation initiale et planification

📝 Planification chirurgicale

🏥 Déroulement de l'intervention

🌸 Récupération et suivi post-opératoire

La rhinoplastie, souvent appelée chirurgie du nez, est une intervention chirurgicale qui vise à modifier la forme, la taille et la fonction du nez. Que ce soit pour corriger une bosse, affiner la pointe, redresser une déviation ou améliorer la respiration, la rhinoplastie peut être une solution pour ceux qui désirent une apparence faciale plus équilibrée et esthétique.Le processus commence par une consultation approfondie avec moi-même, le Dr Benadiba. Lors de cette première rencontre, nous discuterons de vos objectifs esthétiques, de votre historique médical et de vos attentes concernant la chirurgie. Je réaliserai également une évaluation détaillée de votre nez, en prenant en compte sa forme, sa taille, sa symétrie et sa fonction respiratoire. En utilisant des technologies de pointe et des simulations numériques, je vous présenterai des prévisions de résultats possibles, vous permettant ainsi de visualiser le résultat final avant même l'intervention.Une fois que nous avons déterminé ensemble les objectifs de votre rhinoplastie, nous établirons un plan chirurgical personnalisé pour atteindre ces objectifs. Cela peut inclure des ajustements de la forme du cartilage nasal, de l'os nasal et de la peau pour obtenir un résultat harmonieux et naturel. Je m'engage à vous fournir des explications détaillées sur chaque étape du processus, ainsi que sur les risques potentiels et les mesures préventives.Le jour de la chirurgie, vous serez pris en charge par notre équipe expérimentée et dévouée. La rhinoplastie peut être réalisée sous anesthésie générale ou locale avec sédation, selon vos besoins et les recommandations du chirurgien. L'intervention elle-même peut durer de deux à quatre heures, en fonction de la complexité des corrections à apporter. Grâce à des techniques chirurgicales avancées et à une précision minutieuse, je m'efforce de minimiser les traumatismes et les ecchymoses post-opératoires pour assurer votre confort et votre rétablissement rapide.Après la rhinoplastie, vous serez surveillée de près par notre équipe médicale. Un bandage nasal sera appliqué pour soutenir et protéger votre nez pendant la guérison. Vous pouvez vous attendre à ressentir un certain inconfort, des ecchymoses et un gonflement autour du nez et des yeux au cours des premiers jours suivant l'intervention. Cependant, la plupart des patients peuvent reprendre leurs activités quotidiennes légères après une semaine environ, bien que le rétablissement complet puisse prendre plusieurs semaines. Des rendez-vous de suivi réguliers seront prévus pour surveiller votre progression et répondre à toutes vos questions ou préoccupations.Votre bien-être et votre satisfaction sont ma priorité absolue. Chez MY Beauty Clinic, nous nous engageons à vous offrir une expérience chirurgicale sûre, confortable et satisfaisante à chaque étape du processus.N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée et découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs esthétiques en toute confiance.Avec toute mon attention,Chirurgien plastique et esthétique, MY Beauty Clinic, GenèveEn savoir plus : https://mybeauty-clinic.ch/chirurgie-esthetique/rhinoplastie/