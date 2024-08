Soins esthéticienne par MY Beauty Clinic Team

1. Cryolipolyse CoolSculpting®

2. Laser Picoway®

3. Morpheus 8

4. Laser Dépigmentant

5. Botox®

6. Injections d'Acide Hyaluronique

7. PRP (Plasma Riche en Plaquettes)

8. Ultherapy

9. Renuvion®

10. Peelings Chimiques

11. LED Therapy

12. Microneedling

13. Laser Vascular

Source : https://mybeauty-clinic.ch/soins-esthetiques/ La cryolipolyse CoolSculpting® est un traitement non invasif de réduction des graisses qui cible les zones tenaces de graisse corporelle. Grâce à la technologie de refroidissement contrôlé, ce traitement élimine les cellules graisseuses sans endommager les tissus environnants. Idéal pour affiner des zones spécifiques comme l'abdomen, les flancs ou les cuisses, CoolSculpting® est parfait pour ceux qui souhaitent sculpter leur silhouette sans chirurgie.Le laser Picoway® est l'une des technologies les plus avancées pour le traitement des imperfections cutanées telles que les taches pigmentaires, les tatouages et les cicatrices d'acné. Ce laser de pointe utilise des impulsions ultra-courtes pour décomposer les pigments de manière ciblée, avec un minimum d'inconfort et sans affecter les zones environnantes. Il est également reconnu pour ses capacités de rajeunissement de la peau, offrant un teint plus uniforme et éclatant.Le Morpheus 8 est un traitement combinant radiofréquence et micro-aiguilles pour améliorer la texture et la fermeté de la peau. Il est particulièrement efficace pour traiter le relâchement cutané, les rides, et les cicatrices, en stimulant la production de collagène en profondeur. Ce soin polyvalent peut être utilisé sur le visage, le cou, et d'autres parties du corps pour un rajeunissement global.Le traitement au laser dépigmentant est conçu pour corriger les taches brunes, les taches de vieillesse, et les autres irrégularités pigmentaires. En ciblant spécifiquement les pigments de mélanine dans la peau, ce laser offre des résultats visibles rapidement, avec une peau plus claire et homogène après quelques séances seulement.Le Botox® est un traitement bien connu pour réduire les rides d'expression, notamment sur le front, autour des yeux, et entre les sourcils. En relaxant les muscles responsables de ces rides, le Botox® offre un aspect rajeuni et lissé sans avoir recours à la chirurgie. Le traitement est rapide, sans éviction sociale, et les résultats sont visibles en quelques jours seulement.L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans la peau, et ses injections sont utilisées pour combler les rides, repulper les lèvres, et restaurer les volumes perdus du visage. Chez MY Beauty Clinic, nous utilisons des produits de haute qualité pour garantir des résultats naturels et harmonieux, adaptés aux besoins spécifiques de chaque patient.Le traitement PRP utilise les propres plaquettes sanguines du patient pour stimuler la régénération cellulaire et améliorer la qualité de la peau. Ce soin est particulièrement efficace pour le rajeunissement cutané, la réduction des cicatrices, et même pour stimuler la croissance des cheveux en cas de chute. Il s'agit d'une méthode naturelle et sécurisée pour revitaliser la peau.Ultherapy est une alternative non chirurgicale au lifting, utilisant les ultrasons pour raffermir et lisser la peau. Ce traitement est particulièrement adapté pour le visage et le cou, ciblant les couches profondes de la peau pour stimuler la production de collagène. Les résultats se développent progressivement, offrant un rajeunissement naturel et durable sans temps d'arrêt.Le Renuvion® est une technologie innovante qui combine l'énergie de la radiofréquence avec l'hélium pour contracter et raffermir la peau de manière ciblée. Ce traitement est idéal pour les zones de relâchement cutané modéré et offre des résultats immédiats avec une amélioration continue dans les mois suivants. Il peut être utilisé seul ou en complément d'autres traitements pour optimiser les résultats.Les peelings chimiques sont des traitements qui exfolient les couches supérieures de la peau pour améliorer sa texture et son éclat. Chez MY Beauty Clinic, nous proposons différents types de peelings adaptés aux besoins spécifiques de chaque peau, que ce soit pour traiter l'acné, les taches pigmentaires, ou simplement pour revitaliser le teint.La LED Therapy est un traitement doux qui utilise différentes longueurs d'onde de lumière pour traiter divers problèmes de peau, tels que l'acné, le vieillissement cutané, et les rougeurs. Cette thérapie est non invasive, relaxante, et peut être utilisée en complément d'autres traitements pour en potentialiser les effets.Le microneedling est une technique qui utilise des micro-aiguilles pour stimuler la production de collagène et améliorer la texture de la peau. Ce traitement est efficace pour réduire les cicatrices d'acné, les rides, et les pores dilatés, offrant une peau plus lisse et plus uniforme après quelques séances.Le laser vasculaire est utilisé pour traiter les rougeurs diffuses, les varicosités, et les veines apparentes. Ce traitement cible spécifiquement les vaisseaux sanguins sans endommager la peau environnante, offrant un teint plus uniforme et clair.Chez MY Beauty Clinic Genève, nous nous engageons à offrir une gamme complète de soins esthétiques, utilisant des technologies de pointe pour garantir des résultats optimaux et sûrs. Chaque traitement est personnalisé en fonction des besoins uniques de nos patients, sous la supervision d'une équipe d'experts. Nous sommes fiers de vous accompagner dans votre parcours de beauté, en vous offrant des solutions innovantes et efficaces pour révéler le meilleur de vous-même. Pour en savoir plus ou planifier une consultation, contactez-nous dès aujourd'hui. Votre beauté est notre priorité.