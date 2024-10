Sport après augmentation mammaire

Recommandations Générales

1. Repos Complet : Les Premiers Jours Après l’Opération

Éviter les Mouvements des Bras : Les mouvements amples des bras, comme lever les bras au-dessus de la tête, sont à éviter pour éviter de solliciter les muscles pectoraux.

2. Reprise des Activités Légères : 2 à 4 Semaines Après l’Opération

Marche Douce : La marche légère est idéale pour reprendre une activité sans solliciter les muscles pectoraux. La Dre Rotunno recommande des promenades courtes et sans inclinaison pour réhabituer le corps à une activité physique modérée.

3. Sport Léger : 4 à 6 Semaines Après l’Opération

Exercices pour le Bas du Corps : Les exercices ciblant les jambes, comme le vélo d’appartement léger (sans résistance), les exercices pour les fessiers, et certains mouvements de fitness doux sont généralement autorisés.

4. Reprise Progressive des Activités Cardio : 6 à 8 Semaines Après l’Opération

Exercices Cardio Modérés : Des activités comme la marche rapide, le vélo d’appartement avec une légère résistance, et des mouvements d’aérobic à faible impact sont possibles. La patiente doit néanmoins rester attentive à tout signe d’inconfort au niveau de la poitrine.

5. Reprise des Activités Musculaires et Sport Intense : 8 à 12 Semaines Après l’Opération

Exercices Musculaires pour le Haut du Corps : La Dre Rotunno recommande de commencer par des exercices de renforcement léger pour les bras, comme des poids légers ou des mouvements de résistance douce. Les exercices spécifiques pour les pectoraux doivent être réintroduits très progressivement et de préférence sous supervision.

6. Retour Complet au Sport et à la Musculation : Après 3 Mois

Adaptation Graduellement à l’Intensité : Il est recommandé d’augmenter l’intensité des séances progressivement. Bien que les tissus soient majoritairement cicatrisés après trois mois, une augmentation progressive de la charge de travail évite d’exercer une tension soudaine sur la poitrine.

Conseils Pratiques pour Optimiser la Reprise du Sport

Porter un Bon Soutien-Gorge de Sport : Choisir un soutien-gorge de sport bien ajusté, offrant un soutien adapté à l’activité pratiquée, est crucial. Il protège les implants et réduit les mouvements pendant le sport. Écouter Son Corps : Chaque patiente a un rythme de récupération unique. La Dre Rotunno conseille de respecter ses sensations et de ne pas forcer en cas de fatigue ou d’inconfort. Consulter le Chirurgien en Cas de Doute : En cas de doute sur un exercice, une sensation étrange, ou pour des conseils sur la reprise d’une activité spécifique, il est recommandé de prendre rendez-vous pour un suivi.

La Dre Teresa Rotunno insiste sur l'importance de la patience et d'une reprise en douceur des activités physiques. L'intervention d'augmentation mammaire sollicite les tissus de la poitrine et, dans certains cas, les muscles pectoraux. Respecter une période de repos est essentiel pour assurer une bonne cicatrisation et minimiser les risques de complications, comme le déplacement des implants ou la formation de contractures capsulaires.