USA : le réseau social Telegram, menacé de bannissement

L'application de messagerie chiffrée Telegram est accusée d'avoir laissé se propager des appels à la violence avant l'assaut sur le Capitole. La « Coalition for a Safer Web », un groupe à but non lucratif basé à Washington, a attaqué Apple en justice ce dimanche 17 janvier 2021. Le groupe exige notamment à Apple de réserver à Telegram le même sort qu'à la plateforme Parler(le réseau social très prisé par la droite radicale américaine). L’application a été exclu du Google Play Store, de l’Apple Store et d’Amazon quelques jours après l’assaut du capitole. Selon Tim Cook, le PDG d' Apple, « Parler » serait en partie responsable des agissements du 6 janvier au capitole américain, car elle favorisait l’« incitation à la violence ».



De son côté la « Coalition for a Safer Web », qui lutte contre le contenu extrémiste sur les réseaux sociaux, juge que Telegram est utilisée comme « un canal de communication pour le gouvernement russe et les groupes nationalistes néonazis et blancs affiliés, semant la désinformation et la division raciale aux Etats-Unis et en Europe ».



Selon un document relayé par AppleInsider, Telegram serait utilisé pour « coordonner et inciter à la violence extrême » avant l'investiture du président élu Joe Biden.



Ceci dit Telegram reste très populaire auprès des populations qui cherchent à protéger leurs communications face à des régimes autoritaires, sa suppression sur iPhone causera une grande perte pour une population de plus en plus méfiante.



Rappelons que la plateforme de messagerie instantanée Telegram est plus sécurisée à cause de son niveau de cryptage, une qualité absente sur d'autres plateformes comme WhatsApp. C'est justement cette qualité qui lui vaut des embrouilles auprès de certaines institutions qui trouvent qu'elle tolère des contenus dangereux pour la cohésion au sein de la société américaine.