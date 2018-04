Un nouveau regard sur le trading Forex

Une telle solution est acceptable pour ceux qui voient sur le marché du Forex n'est pas une source de revenu comme un divertissement, et joue sur de petites quantités qui ne sont pas d'une importance particulière pour le budget personnel. Et les statistiques montrent que quelqu'un et avec cette approche peut s'attendre à de la chance.



L’option 2 - commerce avec un accent sur l'analyse technique. Le trader dans cette option s'appuie sur les données de l'analyse technique de la dynamique des taux de change et surveille les graphiques.



Cette option est tout à fait appropriée, en outre, de nombreuses stratégies de trading sont guidées par la dynamique du taux de change. Mais il faut comprendre qu'aucune analyse technique n'est en mesure de transmettre les facteurs qui influent sur les tendances du marché des changes. Ici, l'information est nécessaire.