France

Affaire Justine Vayrac: Ce que l’on sait

De cette mort crapuleuse, on en sait un peu plus sur les causes. On se demandait qui pouvait commettre un tel crime. En garde à vue, l'accusé semble reconnaître les faits, il est mis en examen et risque une lourde peine les jours à venir.



Justine Vayrac violé et tuée ? C’est malheureusement cette confection bouleversante dont il faut attendre confirmation de la justice qui risque d’entrer dans l’histoire des crimes les plus crapuleux. Un principal suspect, Lucas L. aurait avoué à la police avoir tué cette jeune dame environ la vingtaine qui revenait d’une soirée festive. L’homme qui dépasse d’une année la victime n’est pas étranger à la police. Le profil de l’agriculteur est connu des services de police. S’il est suspecté depuis le 23 octobre de cette année 2022, jour de disparition de Justice Vayrac, il faut reconnaître que la découverte du corps de la victime non loin de son domicile en est certainement pour quelque chose.

Le présumé coupable est aussi sur la liste des personnes faisant partie des connaissances de Justine Vayrac. Le mal semble alors ne pas quitter loin comme on le pensait. Il a fini par avouer dès que finissait le délai légal de sa garde à vue.

Que faut-il savoir des circonstances de décès de Justine Vayrac Elle était en boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde ce soir. Il faut comprendre des déclarations de l’accusé que la victime était bien rentrée et était au domicile avec son assassin. Il faudrait attendre encore le travail de la justice pour savoir si Justine avait effectivement consenti au rapport sexuel qui a précédé son décès avec son tueur comme le dit celui-ci. Le présumé tueur dit avoir donné un coup de poing à Justine Vayrac. Est-elle vraiment décédée des suites de ce coup de poing ? Cette confession faite aux enquêteurs restera toujours à vérifier dans le procès qui certainement ne tardera pas.

Ce qu’il faudra aussi clarifier dans la suite est cette version selon laquelle Lucas affirme s’être débarrassé du corps avec un engin agricole.

Ce qui semble certain pour le moment est probablement la prison. Cette probabilité est forte dans la mesure où pour un crime pareil, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Le point de presse du procureur de Limoges Baptiste Porcher en dit long. Pour le moment, le présumé tueur est en détention provisoire attendant son jugement que plusieurs internautes attendent aussi. Ce sera certainement un procès qui restera marqué dans l’histoire de la justice. A lire également: Ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron

Ces nouveaux mots dans le dictionnaire qui font couler beaucoup d’encre

Grève dans les raffineries françaises Editoweb magazine vous dit tout

Corbeil-Essonnes : Les hackers de l’hôpital divulguent des données

Le gouvernement demande une fois de plus aux Français de "faire des efforts"

Frank Robin

Lu 21 fois

Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League