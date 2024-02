Conflit Prud'homal : Le Parcours d'une Aide-Soignante à travers 530 CDD

Une professionnelle de santé, après avoir consacré 17 ans de sa vie professionnelle à une maternité située à Saint-Herblain, dans la périphérie de Nantes, se retrouve dans une situation délicate et inhabituelle. Cette aide-soignante, qui a franchi la barre des six décennies, a vu son parcours professionnel au sein de cet établissement ponctué par la signature de 530 contrats à durée déterminée (CDD), une pratique qui soulève des questions quant à la stabilité de l'emploi et le respect des droits des travailleurs.



Son récit commence lorsqu'elle est confrontée à une fin de collaboration abrupte, après presque deux décennies de service. La cessation de son emploi a été un choc, surtout compte tenu de la manière dont elle a été intégrée à l'équipe de soins : par le biais d'une succession incessante de CDD. Cet enchaînement continu de contrats temporaires, loin d'être anodin, est devenu le cœur de son combat juridique. Selon elle, les dernières années de son emploi ont été marquées par une intensification de ses horaires, avec des semaines laborieuses de 48 heures et des responsabilités accrues, notamment quatre nuits de garde chaque semaine.



La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été un différend survenu après qu'elle a soulevé des inquiétudes au sujet de la prise en charge d'une patiente ayant subi une césarienne. Suite à cet incident, un entretien téléphonique avec la direction a révélé que son emploi ne serait pas renouvelé, sous prétexte d'une réorganisation et de prétendus problèmes comportementaux. Cette décision, selon l'aide-soignante, serait en réalité motivée par des considérations financières, en raison de son ancienneté et du coût que représentait son salaire pour l'établissement.