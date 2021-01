Côte d'Ivoire : un élève braque une carabine sur son éducateur

Les faits se déroulent dans la ville d’Ouangolodougou situé à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Un élève en classe de 5ème au lycée Moderne Alassane Ouattara aurait braqué une carabine (fusil de chasse) sur son éducateur parce que ce dernier aurait confisqué son téléphone portable, a-t-on appris ce lundi 25 janvier 2021. Aucune perte n’est à déploré, mais les autorités locales promettent de prendre des mesures pour sanctionner l’élève qui a pris la poudre d'escampette et reste introuvable à l'heure actuelle.



Entre autres, les sanctions affligés au présumé agresseur, l’exclusion pour plusieurs années de tous les établissements scolaires du Nord du pays reste le plus éminent.

Par ailleurs les autorités locales ainsi que le personnel éducatif disent mettre tout en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans le futur.



Rappelons que les violences meurtrières dans les écoles deviennent de plus en plus fréquentes en Côte d'Ivoire. En décembre 2020 trois élèves ont perdu la vie dans une école, suite à des manifestations réclamant des vacances de Noël anticipées. Il urge sans doute que les autorités ivoiriennes prennent des mesures fortes pour stopper ses violences et agressions dans le milieu scolaire.