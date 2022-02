Covid-19 : fin de la pandémie ?

En France comme dans plusieurs autres pays secoués par la pandémie, les restrictions sanitaires ne sont plus aussi strictes. Le masque n’est plus obligatoire dans certains pays. La mise en quarantaine n’est plus obligatoire dans certains pays. Les regroupements sont de plus en plus autorisés sans limite de participants comme il y a quelques mois. Les hôpitaux sont de moins en moins encombrés. Progressivement nous tendons vers une vie normale dans le monde entier. Ce n’est pourtant pas la fin. On enregistre encore des contaminations chaque jour.



Il faut voir au début la mobilisation collective. Il est vrai que par endroit, il se trouve une partie qui contestait toute restriction. L’OMS s’est révélée très utile dans ses directives. Le personnel sanitaire a joué promptement sa partition dans la gestion de cette crise malgré les désagréments. La précipitation ne laissait toujours pas le temps aux dirigeants d’associer ces agents à toutes les décisions.



Il faut reconnaître aussi que les vaccins ont joué aussi leur rôle. Depuis la vaccination on a constaté, une régression considérable des urgences. Malgré les oppositions, on se rend compte aujourd’hui qu’il fallait les adopter pour protéger la population. Les personnes vaccinées présentaient moins de risque de complication que les non vaccinées.