Foot: Séville encore une fois en finale de la ligue Europa

Le FC Séville a réussi une fois encore à se hisser en finale de la ligue Europa. Depuis quatre années, ils sont consécutivement qualifiés en finale. Ils ont réussi cette fois-ci à passer ce dimanche 16 août en renversant Manchester United (2 - 1) à Cologne, à huit clos. Les statistiques disaient que Manchester United dominait le match pendant toute la rencontre. Les Red Devils ont de quoi être déçus de cette défaite du fait qu'ils avaient un certain avantage. Le FC Séville se prépare donc peut-être à remporter sa sixième C3 sur les quinze dernières éditions. Ils seront opposés à l'Inter Milan ou au Shakhtar Donetsk, qui s'affrontent lundi soir.

Il est à noter que l'équipe doit une fière chandelle à Yassine Bono, le gardien qui, en cinq matches avant cette dernière rencontre, n'avait encaissé aucun but.

Bono s'est avéré très efficace en repoussant des poings un coup-franc de Marcus Rashford à la 39e minute, ainsi qu'une frappe de Greenwood qui s'apprêtait à rejoindre les filets. Il a aussi deux fois empêché les frappes d'Anthony Martial de trouver le fond du filet. Le gardien marocain a fait un coup de maître en empêchant plus de 29 tentatives dans ses filets. C'est alors qu'à une quinzaine de minutes avant la fin de la rencontre, sur un centre de Navas, le milieu de défense Luuk De Dong envoie le ballon au fond des filets de l'équipe adverse et annonce la qualification de son équipe en finale. C'était la déception pour Manchester United qui tente vaille que vaille de reprendre l'avantage sans succès jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre qui annonçait la fin de la rencontre. Même après avoir dominé vaillamment le match, Manchester s'est fait éliminer en demie finale, laissant le FC Séville partir pour affronter l'un des gagnants du prochain match.