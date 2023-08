Le BA.2.86 et l'Eris : De Nouveaux Visages du Covid-19 Menacent de Bouleverser l'Équilibre Sanitaire

Trois ans et demi après le début de la pandémie de Covid-19, la menace demeure. Les nouveaux variants Pirola et Eris soulèvent des questions cruciales sur la gestion future de cette crise sanitaire. Les scientifiques et les organisations de santé du monde entier restent vigilants, prêts à faire face à ces nouveaux défis. Leur surveillance et leur étude restent cruciales pour évaluer les risques, surtout pour les populations les plus vulnérables, comme les personnes sévèrement immunodéprimées. Cela souligne l'importance de la prévention, de la vaccination, et surtout de la vigilance.