Malade, le chef de Boko Haram veut que la population prie pour lui

Ce dimanche 10 janvier 2021, lors de son sermon, Desmond Yunana un pasteur de l’Église anglicane du Nigeria basé dans l’État de Borno a révélé que le chef de faction de Boko Haram, Abubakar Sheakau serait gravement malade. Il aurait besoin des prières des résidents chrétiens et musulmans de Maiduguri pour sa guérison. D’après le pasteur Abubakar Sheakau est « prêt à demander pardon ». L’information n’a toujours pas été confirmée par le chef du groupe terroriste qui depuis quelques semaines a diminué ses apparitions.



L’information n’a toujours pas été confirmée par le chef du groupe terroriste qui depuis quelques semaines a diminué ses apparitions. D’après lui, Sheakau ne pouvait plus marcher efficacement. Adam, qui est actuellement détenu par l’armée nigériane, a déclaré que Shekau avait été blessé lors d’un bombardement aérien sur un camp d’insurgés à Tumbuktu, dans la forêt de Sambisa, un bastion de Boko Haram dans l’État de Borno.



Si ces informations s’avéraient être vrai, cela aura un important impact dans la lutte contre le groupe terroriste qui sévit depuis plusieurs années au Nigeria et dans les pays du Sahel