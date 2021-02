Mandat d'arrêt international contre un haut responsable de Navalny pour la Saint-Valentin

Leonid Volkov, un stratège qui supervise le quartier général régional de Navalny, a mis les autorités en colère en organisant des manifestations anti-Kremlin depuis sa base en Lituanie pour demander la libération du critique de Poutine, qui a été condamné la semaine dernière à près de trois ans de prison.



Mardi, M. Volkov a exhorté les gens de toute la Russie à se joindre à une brève manifestation le jour de la Saint-Valentin ce week-end, où ils brilleraient leurs torches de téléphone portable et allumeraient des bougies en forme de cœur pour inonder les médias sociaux de photos de l'événement.



Le tribunal de Basmanny à Moscou a déclaré mercredi que les enquêteurs avaient demandé la détention préventive de M. Volkov après qu'il ait été accusé d'avoir incité des mineurs à descendre dans la rue. Le tribunal a déclaré qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre pour la Communauté des États indépendants (CEI), un groupe d'anciennes républiques soviétiques dont la Russie.



La Lituanie, où il est basé, n'est pas membre de la CEI.



Le tribunal a déclaré que M. Volkov serait détenu en Russie pendant deux mois s'il était arrêté ou extradé. Tass, une agence de presse affiliée à l'État russe, a déclaré que les enquêteurs avaient découvert des enregistrements vidéo de M. Volkov incitant des mineurs à participer à des rassemblements illégaux.



M. Volkov a écrit sur Telegram, une plateforme de messagerie instantanée, qu'il ne prêterait aucune attention au mandat d'arrêt et qu'il continuerait à travailler. La manifestation de la Saint-Valentin se voulait différente des récentes manifestations contre le traitement de Navalny par l'État. M. Volkov a écrit sur Telegram que l'événement avait été conçu de manière à éviter d'attirer la police anti-émeute et de voir se répéter la violence des récentes manifestations, qui ont vu des milliers d'arrestations et des allégations de brutalité policière.



M. Volkov a fui la Russie en 2019 lorsque les autorités ont ouvert une enquête pénale sur des soupçons de blanchiment d'argent par la Fondation anti-corruption de la marine, qui publie des enquêtes à fort impact sur les affaires de l'élite moscovite. Mardi, le ministère russe des affaires étrangères a déclaré qu'il considérait les membres de l'ACF comme des "agents d'influence" travaillant pour l'OTAN. Navalny a déclaré qu'il respectait la décision de M. Volkov de quitter le pays, et que travailler depuis l'étranger pourrait en fin de compte maintenir M. Volkov hors de portée des forces de l'ordre russes.



Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ces dernières semaines pour protester contre l'emprisonnement de M. Navalny, qui dit être persécuté pour des raisons politiques.