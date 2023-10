Pascal Praud fait le lien entre punaises de lit et immigration, déclenchant une vague de réactions

Des responsables politiques condamnent les propos de Pascal Praud et demandent des mesures



La controverse suscitée par les commentaires de Pascal Praud a attiré l'attention de plusieurs responsables politiques, qui ont fermement condamné ses propos. Aurélien Saintoul, député de La France insoumise (LFI), a annoncé son intention de saisir l'Arcom pour signaler cette séquence, la qualifiant de racisme évident. Il a également comparé les commentaires de Praud à des discours antisémites du passé.



Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a également réagi en condamnant le "racisme désormais en roue libre et sans complexe" qu'il estime être présent sur la chaîne CNews. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, a ajouté sa voix à la critique en soulignant le refus des écologistes de participer à des émissions sur CNews en raison de ce type de commentaires.



Christopher Weissberg, député Renaissance des Français de l'étranger, a qualifié les propos de Pascal Praud de "sordides" et a exprimé son désaccord.



La ministre Bérengère Couillard, chargée de la Lutte contre les discriminations, a également réagi en dénonçant les propos de Praud comme étant "très choquants" et a demandé à la Dilcrah de saisir l'Arcom. Elle a insisté sur le fait qu'aucun discours de haine ne devait être toléré dans les médias ou ailleurs.



Pascal Praud tente de clarifier ses commentaires en évoquant le tourisme et en citant l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, qui dénonçait la situation de l'aéroport de Roissy en relation avec les punaises de lit. Cependant, la controverse persiste, et le régulateur des médias a été saisi pour enquêter sur la question.



En fin de compte, la controverse suscitée par les commentaires de Pascal Praud met en lumière les tensions persistantes autour des questions d'immigration, de racisme et de discrimination en France. La réaction rapide des responsables politiques et des citoyens montre que ces sujets demeurent sensibles et controversés dans le pays.