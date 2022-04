Quand il n’y a pas d’hôpital, il faut naturellement des morgues ; aussi simple que ça

Les morts sont-ils plus rentables que les malades ? C’est la question que se posent les populations en face de ces actes peu responsables selon eux. Pendant que les populations ont besoin des soins adéquats dans certaines localités et d’hôpitaux dans d’autres, ce sont les morgues qui sont privilégiées. Les moyens déboursés étaient quand même suffisants pour d’une part redynamiser le CHU et construire un hôpital à Yoto 2 d’autre part. Pour la population, les morgues ne sont pas prioritaires comme le font croire les autorités.