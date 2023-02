Ukraine : Biden exclut de livrer des avions de combat, pas Macron

Il a fallu du temps pour comprendre la position des occidentaux face à la demande d’armement du président Zelensky qui souhaite avoir plus d’armes de guerre pour faire face à l’attaque de poutine que subit son pays depuis des mois. Ce Lundi Biden revient de façon assez claire sur la position des américains face à cette demande. Pas question de livrer des avions de combat F-16 à l’Ukraine. Son gouvernement ne le fera pas. Contrairement à Biden, Macron pense que : « rien n’est interdit ». Il faut comprendre que ce n’est pas encore le moment de conclure que la France livrera des avions de combat F-16 à l’Ukraine. L’Ukraine ne réclame d’ailleurs pas encore des avions de combat selon Macron.

On devrait s’y attendre de la part de Biden depuis le début des débats et discussions en rapport avec une possibilité de livraison d’armes à l’Ukraine. Il faut toutefois reconnaître que les seules volontés de Biden ou de Macron ne suffisent pas encore pour armer convenablement l’Ukraine. Zelensky devra donc revoir ses négociations pour sauver ce qui reste à sauver.